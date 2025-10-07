El expresidente de la CONAR remarcó que existe subjetividad cuando no queda fehacientemente clara una decisión arbitral.
El expresidente de la CONAR remarcó que existe subjetividad cuando no queda fehacientemente clara una decisión arbitral.
Redacción EC
Redacción EC

perdió ante Alianza Universidad de Huánuco y quedó muy lejos de la pelea por el Torneo Clausura de la , pero desde tienda blanquiazul quedó la desazón por uno de los fallos arbitrales.

LEE TAMBIÉN: Luis Ramírez sobre Sergio Peña: “El hincha le tuvo una expectativa muy alta y sinceramente viene jugando bien, como juega él”

Por ejemplo, pese al trazado de línea, no quedó del todo claro el fuera de juego de Hernán Barcos en el gol anulado a los íntimos de La Victoria.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Al respecto, el expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros, Winston Reátegui, compartió su análisis de la jugada y remarcó que no existe evidencia clara de la posición del ‘Pirata’.

MIRA: Jean Ferrari sobre elección del nuevo entrenador: “He tenido un viaje a Argentina y Brasil para tener entrevistas con algunas personas”

“Acá entramos a muchos campos de la subjetividad con el tema del hombro, pero realmente, ¿queda fehacientemente claro? Quizás para los del VAR, pero con esta toma que ellos ponen, con esas líneas no se puede precisar”, dijo a L1 Max.

“Hay que decirlo también: se equivocan los árbitros y se equivocan los del VAR”, añadió el exárbitro.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC