Alianza Lima perdió ante Alianza Universidad de Huánuco y quedó muy lejos de la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, pero desde tienda blanquiazul quedó la desazón por uno de los fallos arbitrales.
Por ejemplo, pese al trazado de línea, no quedó del todo claro el fuera de juego de Hernán Barcos en el gol anulado a los íntimos de La Victoria.
Al respecto, el expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros, Winston Reátegui, compartió su análisis de la jugada y remarcó que no existe evidencia clara de la posición del ‘Pirata’.
“Acá entramos a muchos campos de la subjetividad con el tema del hombro, pero realmente, ¿queda fehacientemente claro? Quizás para los del VAR, pero con esta toma que ellos ponen, con esas líneas no se puede precisar”, dijo a L1 Max.
“Hay que decirlo también: se equivocan los árbitros y se equivocan los del VAR”, añadió el exárbitro.
