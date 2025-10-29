Universitario de Deportes es el indiscutible campeón de la temporada en la Liga 1 Te Apuesto, tras vencer 2-1 a ADT en Tarma, pero una jugada sobre el final del partido sigue generando polémica.

Se trata de la expulsión del golero crema Sebastián Britos, por unm gesto que no fue tolerado por el árbitro central del partido, Kevin Ortega.

Durante el programa ‘VARedicto’ de L1 Max, el expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, compartió su análisis de la jugada sancionada con tarjeta roja.

“Los gestos se pueden sancionar. Entiendo que Kevin Ortega ve que lo está insultando”, indicó.

Afortunadamente para la ‘U’, esta sanción no le generó ningún perjuicio, pues el partido ya estaba en sus minutos finales.

Cabe mencionar que, en su reemplazo, ingresó el golero Miguel Vargas, quien atajará en el próximos partidos de los cremas ante Deportivo Garcilaso.

