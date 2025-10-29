Universitario de Deportes es el indiscutible campeón de la temporada en la Liga 1 Te Apuesto, tras vencer 2-1 a ADT en Tarma, pero una jugada sobre el final del partido sigue generando polémica.
LEE TAMBIÉN: Fabián Bustos califica de “error” su decisión de salir de Universitario a mitad de temporada | VIDEO
Se trata de la expulsión del golero crema Sebastián Britos, por unm gesto que no fue tolerado por el árbitro central del partido, Kevin Ortega.
Newsletter exclusivo para suscriptores
MIRA: ¿Se queda en Alianza Lima? Guillermo Enrique habló de su futuro como blanquiazul
Durante el programa ‘VARedicto’ de L1 Max, el expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, compartió su análisis de la jugada sancionada con tarjeta roja.
“Los gestos se pueden sancionar. Entiendo que Kevin Ortega ve que lo está insultando”, indicó.
Afortunadamente para la ‘U’, esta sanción no le generó ningún perjuicio, pues el partido ya estaba en sus minutos finales.
Cabe mencionar que, en su reemplazo, ingresó el golero Miguel Vargas, quien atajará en el próximos partidos de los cremas ante Deportivo Garcilaso.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC