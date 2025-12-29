José Jerí, presidente de la República, confirmó que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se realizarán el mismo sábado 24 de enero, como inicialmente Universitario y Alianza Lima lo habrían programado.

Mediante sus redes sociales, el mandatario lanzó un tuit que rápidamente se viralizó entre los hinchas de ambos equipos. “Un paréntesis. Este 24 de enero ‘Y dale U’ y ‘Arriba Alianza’”, escribió en ‘X’.

Con ello, queda claro que ambos eventos se realizarán el mismo día. La publicación del tuit fue momentos antes de que culminara la reunión entre los representantes de la U y Alianza con el Ministerio del Interior.

De esa manera, se confirma que el Gobierno dará las garantías a ambos clubes para que puedan llevar a cabo sus presentaciones sin problemas. Además, hay confianza en que los planes de seguridad se efectuarán sin contratiempos.

