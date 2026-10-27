El entrenador del ‘Rojo Matador’ explotó contra la terna arbitral encargada del duelo ante Juan Pablo II por la Liga 1.
El entrenador del ‘Rojo Matador’ explotó contra la terna arbitral encargada del duelo ante Juan Pablo II por la Liga 1.
Por Redacción EC

¡Se descontroló! Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, arremetió contra Bruno Pérez y su terna arbitral tras la derrota por 2-0 ante Sport Huancayo por Torneo Clausura de la Liga 1.

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