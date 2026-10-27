¡Se descontroló! Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, arremetió contra Bruno Pérez y su terna arbitral tras la derrota por 2-0 ante Sport Huancayo por Torneo Clausura de la Liga 1.

Al finalizar el duelo, Pellejero explotó contra el arbitraje con duros calificativos e insinuó que se favorece a otro equipo. Las frases del entrenador fueron captadas por los micrófonos de L1MAX.

“No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes ¿no? Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tienes que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado”, se escuchó.

“Tienen que analizar todos los partidos que arbitran acá; lamentable es. Por eso no crece el fútbol acá, un desastre”, enfatizó.

Con esta derrota, el ‘Rojo Matador’ pone en peligro su liderato del Torneo Clausura.