Carlos Zambrano ya piensa en uno de los partidos que tendrá Sport Boys en el Torneo Clausura 2026. El defensor rosado se refirió al próximo enfrentamiento contra Universitario de Deportes y, fiel a su estilo, dejó un mensaje para su amigo Gianluca Lapadula, delantero del cuadro crema.

Aunque el encuentro entre Universitario y Sport Boys está programado aún para finales de octubre en el estadio Monumental de Ate, Zambrano ya comenzó a calentar la previa.

En diálogo con el programa Fútbol como Cancha de RPP, Zambrano habló sobre el próximo enfrentamiento contra Universitario y se refirió directamente a Lapadula.

“Mi hermano Lapadula ya sabe lo que le toca cuando nos veamos en el Monumental. Lo quiero mucho, pero en el campo no hay amigos y ellos lo tienen bien claro”, señaló el defensor de Sport Boys.

Zambrano dejó claro que durante el partido no habrá espacio para amistades y que ambos defenderán los intereses de sus respectivos equipos.

Zambrano escuchó el audio del polémico penal y apuntó contra Ureta. Foto: Liga 1

“Cuando acabe nos abrazaremos”

El defensor de 37 años también se encargó de remarcar que la rivalidad quedará limitada al terreno de juego.

“Cuando acabe nos abrazaremos y ya está. Será un lindo partido, pero vamos paso a paso, aún falta bastante”, concluyó Zambrano.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Boys?

El encuentro entre Universitario y Sport Boys por el Torneo Clausura 2026 está programado para el 27 de octubre en el estadio Monumental de Ate.