Carlos Zambrano y su advertencia a Lapadula antes del Boys vs. Universitario. Foto: Liga 1
Carlos Zambrano y su advertencia a Lapadula antes del Boys vs. Universitario. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Carlos Zambrano ya piensa en uno de los partidos que tendrá Sport Boys en el Torneo Clausura 2026. El defensor rosado se refirió al próximo enfrentamiento contra Universitario de Deportes y, fiel a su estilo, dejó un mensaje para su amigo Gianluca Lapadula, delantero del cuadro crema.

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