Sporting Cristal apabulló 5-0 a Sport Huancayo en el Alberto Gallardo por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. La tarde del miércoles será inolvidable para los rimenses y Yoshimar Yotún, quien volvió a las canchas luego de muchos meses y anotó.

“Han sido 15 meses de pura dedicación, ha sido muy duro. La gente no sabe por lo que he pasado, pero de seguro algún día lo contaré, ha sido bastante difícil, me ha costado mucho poder regresar, hubo mucha gente ayudándome, la verdad, nunca me sentí solo que es lo más importante; mi familia, mis hijos”, expresó ‘Yoshi’ al final del partido entre lágrimas.

“A veces uno cuando pasa por estas cosas se pone a pensar y puede decir: ‘¿Por qué a mí?’, pero luego de esto, el fútbol es mi pasión, Cristal es mi vida, he ganado muchas cosas y mucha unión con mi familia, mucha unión con el club, con mis amigos y estoy muy feliz de regresar y de poner marcar un gol, y que toda esta gente que vino se vaya contenta y hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos", agregó.

“Tengo 35 años -en el fútbol- y hoy sentí que fue mi primera vez, desde que me llamaron y corrí hasta el banco. Justo entro al campo y estaba llorando porque no podía creer porque hace poco estaba luchando por algo más que una lesión”, aseveró.

Luego, habló de la ayuda que recibió por parte de su esposa y familia. “Recuerdo el primer día no podía bajar la escalera y ella estuvo ahí, mi familia también, así que esto es para ellos”

