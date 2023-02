Yoshimar Yotún fue uno de los nombres que sonó fuerte para reforzar a la Universidad Católica de Chile en el actual mercado de pases, pero finalmente el volante nacional se quedó en Sporting Cristal pese a que tenía una cláusula para salir al exterior. ‘Yoshi’ explicó el por qué de su decisión y además habló de otros temas del fútbol peruano.

“Lo de Católica de Chile, es un tema que estoy fuera de eso, estoy enfocado en Sporting Cristal, obviamente no puedo ser ajeno a todo lo que se habló en redes sociales, feliz de que se hayan interesado en mí, pero yo no he estado viendo estas cosas, pienso en estar bien, entrenar y jugar en el torneo. Estoy más enfocado que nunca en Sporting Cristal”, comenzó diciendo en una conferencia de prensa emitida por Cristal TV.

Por otro lado, habló del W.O. que sufrió Alianza Lima ante Sporting Cristal. “Siempre es lindo jugar con Alianza, de eso no hay duda, pero oficialmente lo hemos ganado. No tendríamos por qué jugar, pero a todos nos encanta este tipo de partidos, como el resto de partidos de la Liga 1”, precisó.

Asimismo, Yoshimar Yotún habló de la idea de juego de Tiago Nunes. “Hemos tenido tres años estando peleando las instancias finales, empezamos un nuevo ciclo con Tiago Nunes, que tiene otra manera de jugar, otra manera de ver el fútbol. Es un DT muy intenso, que su equipo defienda bien y juegue bien, y calzó en el equipo con los jugadores ideales. Nos hemos adaptado rápido a lo que quiere, estamos ansiosos de poder jugar en la Liga 1, y el domingo será una prueba linda para demostrar lo que hemos entrenado hasta ahora”, apuntó.

Finalmente, le consultaron al zurdo sobre Sport Huancayo, posible rival de Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores. “Por más que Huancayo sea nuestro rival, nos alegra que pueda ganar y pasar de fase- Nosotros estamos preparados para lo que venía siendo la Liga 1 y empalmar con la Copa Libertadores. Estamos ansiosos por querer jugar y trascender, por meternos a la fase de grupos que es una de nuestras metas”, sentencio´.