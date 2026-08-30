El capitán de Sporting Cristal se acercó a ‘Aladino’ al finalizar el duelo para felicitarlo por los minutos que va sumando con Sport Boys.
El capitán de Sporting Cristal se acercó a ‘Aladino’ al finalizar el duelo para felicitarlo por los minutos que va sumando con Sport Boys.
Por Redacción EC

Sport Boys venció 1-0 a Sporting Cristal por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Christian Cueva y Yoshimar Yotún, ambos experimentados jugadores y compañeros muchas batallas, tuvieron un momento de calidez al finalizar el duelo.

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