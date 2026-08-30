Sport Boys venció 1-0 a Sporting Cristal por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Christian Cueva y Yoshimar Yotún, ambos experimentados jugadores y compañeros muchas batallas, tuvieron un momento de calidez al finalizar el duelo.

Yotún felicitó a Cueva por sumar minutos con la camiseta de Sport Boys tras la lesión que lo alejó de las canchas.

“Buen partido. Que lindo que vuelvas al fútbol otra vez”, mencionó Yotún.

‘Aladino’ llegó a la ‘Misilera’ en el reciente mercado de pases en condición de préstamo.