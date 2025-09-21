Sporting Cristal viene enfrentando a Juan Pablo II en Chongoyape por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, pese al empate momentáneo sin goles, los rimenses se han visto afectados tras la expulsión de Yoshimar Yotún, referente y pieza importante para el equipo de Paulo Autuori en el mediocampo.

A los 23 minutos del primer tiempo, ‘Yoshi’ fue fuerte a un balón dividido y terminó planchando a Michael Rassmussen. El árbitro del partido Bruno Pérez había sancionado la falta, por lo que sacó la tarjeta amarilla. Sin embargo, desde el VAR recibió un llamado para que revise la jugada.

Pérez decidió hacer caso y observar la jugada, por lo que terminó expulsando a Yotún, dejando así a Cristal con un jugador menos, una situación que cambia los planes de Paulo Autuori en un partido clave para los rimenses en el campeonato local.

Los celestes se ubican en el cuarto lugar de manera momentánea, por lo que necesitaban un triunfo ante Juan Pablo para seguir enganchados en la pelea del Torneo Clausura de la Liga 1.

Mira la jugada polémica que terminó con la expulsión de Yoshimar Yotún:

***

