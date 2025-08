Yoshimar Yotún volvió a las canchas el último miércoles 30 de julio del 2025, luego de superar su lesión a la rodilla, que lo mantuvo fuera de las canchas por más de uno año. Entre aplausos y ovacionado, ‘Yoshi’ ingresó al terreno de juego del Alberto Gallardo, donde pudo anotar de penal ante Sport Huancayo.

Luego del partido, el programa Fútbol en América entrevistó al volante peruano, que reveló cómo la pasó en su proceso de recuperación y la bateria que le pudo quitar la vida.

“El problema de esta bacteria es que se come los cartílagos. Hay gente que se ha muerto por eso. Sale el doctor y un amor de Dios. Entraba y decía ‘Te has podido morir ah’, y yo estaba con mi familia y decía ‘¿Doctor, en serio’, y me decía ‘Sí, esa bacteria te come lo cartílagos, te sube al cerebro y ahí quedas’”, contó Yoshi.

“Era letal. Entonces, hasta el momento estaba todo controlado, pero todo lo que había ganado era otra vez así: la pierna estirada, masa muscular se fue. Se fue todo lo que había ganado en 7 meses al tacho“, aseveró Yotún.

Yoshimar pudo superar finalmente sus lesiones y volvió a las canchas luego de 15 meses. Se espera que con él, Sporting Cristal sea protagonista en la lucha por el Torneo Clausura, donde actualmente comparte el liderato con Cusco FC.

