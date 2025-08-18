Sporting Cristal pasa por su mejor momento en la temporada, de la mano del entrenador brasileño Paulo Autuori y con el regreso de su capitán Yoshimar Yotún.

Precisamente, el mediocampista de 35 años fue titular por primera vez en el año, en el triunfo del último sábado en Juliaca ante Binacional, por la fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

A través de las redes sociales del club celeste, se viralizó un video en el que Yotún raliza una emotiva arenga a sus compañeros ante de enfrentar el encuentro a más de 3800 metros sobre el nivel del mar.

“Hoy es una final más. ¿La altura es dura? Sí, pero nosotros reemplazamos eso con juego. Este equipo hoy no tiene que tener duda, pero tiene que estar convencido, desde el entrenamiento, que lo ganamos, y que la altura va a pasar desapercibida", dijo muy enérgico el capitán celeste.

ARENGA DE YOTÚN

“Este equipo hoy no tiene que tener duda, desde el entrenamiento lo ganamos”. La palabra del capitán de Sporting Cristal Yoshimar Yotún.



Sporting Cristal es el único líder del Torneo Clausura con 16 puntos y se mantiene invicto, tras superar 3-1 a Binacional con goles de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara.

En la próxima jornada, los celestes recibirán a UTC en el estadio Alberto Gallardo este sábado 23 de agosto a las 11:00 a.m..

