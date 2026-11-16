La celebración por la conquista de la Copa Caliente de la Liga 2026 tuvo un anuncio especial para los hinchas de Sporting Cristal. Yoshimar Yotún, capitán del equipo celeste, confirmó que renovó su contrato por tres años más y expresó su deseo de permanecer en la institución durante toda su carrera.

El mediocampista no ocultó su felicidad por liderar al conjunto rimense en la obtención de su primer título de la temporada. Asimismo, destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros para quedarse con el trofeo.

“Feliz porque es un campeonato que nosotros le pusimos todo el empeño. Creo que a partir de la tercera fecha jugamos todo lo que teníamos que jugar”, comentó Yotún tras la consagración.

Sporting Cristal sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas y Yoshimar Yotún celebró la conquista con una noticia adicional. Foto: Sporting Cristal

El futbolista también se refirió a su futuro y dejó en claro que su intención es continuar vinculado al club. “Yo me quiero quedar toda la vida, esperemos que sí. Tres años, seguro”, manifestó, confirmando así la renovación de su contrato por tres temporadas adicionales.

Más allá de la alegría por el campeonato, Yoshimar Yotún pidió a los hinchas de Sporting Cristal reconocer la importancia de este logro, especialmente por tratarse de un torneo que reunió a equipos de las dos principales categorías del fútbol peruano.

El capitán celeste sostuvo que el equipo debe disfrutar la consagración, aunque también recordó que el calendario continúa y que tienen compromisos importantes por delante.

“El fin de semana tenemos también un partido importante, pero hay que celebrar, es un campeonato que hay que darle valor”, dijo.

¡Los objetivos se persiguen, se luchan y también se celebran! ✨🩵 #FuerzaCristal, ¡hasta el final! https://t.co/Uzw4SUOKjX — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 16, 2026

De esta manera, el volante destacó la importancia de celebrar el primer trofeo del año, sin perder de vista el principal objetivo deportivo del equipo: continuar en la pelea por el Torneo Clausura.

Sporting Cristal venció 2-0 a Alianza Atlético y ganó la Copa Caliente

Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026 tras imponerse por 2-0 a Alianza Atlético en la final disputada en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El conjunto dirigido por el cuadro rimense consiguió así quedarse con la primera edición de este certamen, que tuvo como participantes a 34 clubes del fútbol peruano.

La competencia reunió a 18 equipos de la Liga 1 y 16 de la Liga 2 correspondientes a la temporada 2026. Se trató de un torneo inédito en el calendario nacional, que permitió enfrentar a instituciones de ambas categorías.

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