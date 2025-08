Sporting Cristal igualó sin goles en Matute ante Alianza Lima, por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, en un friccionado encuentro que tuvo por segunda oportunidad en el año a su capitán Yoshimar Yotún en el campo.

El capitán celeste destacó el resultado alcanzado en condición de visitante y que, de seguro, sumará a final del campeonato por la jerarquía del rival.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Nosotros hicimos un gran partido. Vinimos a ganar, pero un empate en este estadio con un equipo tan complicado como Alianza creo que va a sumar si es que el domingo conseguimos un buen resultado”, dijo Yotún a la prensa.

Además, comentó que se sintió muy bien en los minutos que le tocó, pese a los 15 meses de inactividad por la dura lesión que sufrió en la rodilla izquierda.

“Yo me siento bien. No sé cómo se vea de afuera, pero yo me siento bien. Siento que he mejorado desde el partido contra Huancayo. Poco a poco me imagino que me voy a sentir mejor. Lo importante es terminar bien y sin dolores, añadió.

Con este resultado, los celestes suman 10 puntos, y mantienen el invicto en el campeonato sin recibir goles, algo que ocurría con frecuencia en el Apertura.

En tanto, los blanquiazules quedan un poco relegados con cinco unidades y dos empates consecutivos en condición de local.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.