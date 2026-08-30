Yoshimar Yotún y Christian Cueva tuvieron un cruce de palabras cerca del final del primer tiempo en el estadio Miguel Grau. (Foto: GEC)
Yoshimar Yotún y Christian Cueva tuvieron un cruce de palabras cerca del final del primer tiempo en el estadio Miguel Grau. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El partido entre Sport Boys y Sporting Cristal tuvo un momento de tensión antes del final del primer tiempo. Yoshimar Yotún, capitán del cuadro celeste, y Christian Cueva, volante del conjunto rosado, protagonizaron un intercambio de palabras que no pasó desapercibido durante el encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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