El partido entre Sport Boys y Sporting Cristal tuvo un momento de tensión antes del final del primer tiempo. Yoshimar Yotún, capitán del cuadro celeste, y Christian Cueva, volante del conjunto rosado, protagonizaron un intercambio de palabras que no pasó desapercibido durante el encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La discusión se originó luego de una acción de Cueva cerca de la línea lateral. Según lo explicado durante la transmisión de L1 MAX, el mediocampista de Sport Boys habría detenido el balón cuando este ya se encontraba fuera del campo, una acción que Yotún interpretó como una provocación o una ‘canchereada’.

El capitán de Sporting Cristal reaccionó y se acercó a Cueva para reclamarle por la acción. En medio del intercambio, se pudo escuchar a Yotún decirle al futbolista rosado: “Tú y yo afuera”. Cueva, por su parte, intentó explicarle que su intención no había sido provocar al jugador celeste.

🗣️ CURIOSO INTERCAMBIO DE PALABRAS ENTRE YOTÚN Y CUEVA 👀



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Yotún y Cueva, frente a frente

El cruce tuvo como protagonistas a dos futbolistas que mantienen una relación cercana desde su etapa compartida en la selección peruana. Sin embargo, durante el encuentro ambos defendieron los intereses de sus respectivos equipos. La discusión quedó rápidamente atrás y el partido continuó con la intensidad propia de un duelo correspondiente al Torneo Clausura.