Barcelona SC vs Sporting Cristal se enfrentan en un partido amistoso por la Miami City Cup. El duelo será este sábado 20 de enero de 2024 desde las 19:00 horas de Perú y Ecuador en el estadio Ted Hendricks de Miami. El encuentro será transmitido en el canal ESPN a través de Star Plus y por el canal de Barcelona Sporting Club en YouTube. No se pierdas este partidazo y síguelo aquí en El Comercio.

LINK YOUTUBE BARCELONA - SPORTING CRISTAL

VIDEO RECOMENDADO Inter Miami y la selección de El Salvador se ven las caras este viernes en el Estadio Cuscatlán.