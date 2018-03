Daniel Peredo, quien en vida se convirtió en la voz de la selección peruana en la clasificación al Mundial Rusia 2018, fue el invitado especial de 'La Banca', programa de YouTube que conduce Jesús Alzamora.

En la amena conversación que sostuvieron, Daniel Peredo contó que pese a tener la capacidad y, en algún momento, la oportunidad de jugar al fútbol competitivo, siempre pesó más su sueño de ser periodista deportivo.

"No hubiera querido ser futbolista. Yo jugaba fútbol como cualquier chico, me gustaba que me regalaran una pelota. Pero más sentía que me apasionaba llegar a la casa y revisar el diario, preocuparme más de lo que decían de los partidos", sostuvo.

En otra parte de la entrevista, ante la consulta sobre si los narradores de fútbol tienen como debilidad algún jugador y buscan enaltecerlo, esto respondió:

"Yo tengo una debilidad por Farfán (Jefferson). Es un jugador peruano que pudo haber alcanzado otros niveles. Percibo que al relatar hay frases, situaciones que tienen que ver con eso", confesó Peredo.

"Sueño con que Carillo (André) agarre la pelota se lleve a todo el equipo y haga el gol. Creo que puede hacer un gol maradoniano y meterse al arco con pelota y todo", agregó.

ENTREVISTA COMPLETA

En tanto, Jesús Alzamora le consultó directamente ¿A qué debemos ir al Mundial Rusia 2018?

"Hoy deberíamos ir a disfrutar. Volvemos a un Mundial después de 36 años. Seguramente conforme vaya acercándose la fecha nos volveremos un poquito más exigentes. Hacerle partido a Dinamarca es clave en una expectativa de clasificación", argumentó.