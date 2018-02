YouTube: Daniel Peredo y su narración más inolvidable | Video

El periodista deportivo Daniel Peredo falleció esta mañana. Y los que queremos el fútbol estamos de duelo. Su voz aún se escucha en una de las narraciones más inolvidables que hemos escuchado y en YouTube los hinchas aún recuerdan aquel grito de gol.

“Con el corazón de Vargas, con los h… de Vargas, con el empuje de Vargas”, es lo que todos escuchamos aquel día. En la cancha, ese 10 de setiembre del 2008, Juan Manuel Vargas protagonizaba una de las jugadas que la gente sigue repitiendo una y otra vez en YouTube. En la cabina de transmisión Daniel Peredo hacía historia.

“Para bien o para mal, fue espontáneo. Me salió de adentro. No me vuelve a salir nada igual”, dijo alguna vez sobre esa narración Daniel Peredo, un periodista de memoria prodigiosa y comentarista acucioso devenido en narrador cuya vida cambió después del relato del gol de Perú que aparece en YouTube.

"Con el corazón de Vargas, con los h... de Vargas, con el empuje de Vargas, con el pundonor de Vargas, con el corazón de todos. Lo hizo Vargas. La metió Fano. La metió Fano. Pita Amarilla. No merecíamos perder. No merecíamos irnos con las manos vacías. No merecíamos el uno a cero en contra. Apareció Fano. Apareció Fano en el final. Apareció Vargas empujando. Tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Battaglia. Tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza. Tuvo tiempo hasta para mirar a Fano y Fano hizo su trabajo. Fano hizo lo que hace un goleador. Fano hizo lo que hace un 9. Ahí Fano, en el área Fano. Es el mejor final que me ha tocado narrar, Perú 1, Argentina 1", es el relato completo de Peredo tras el grito de gol. Puedes ver abajo el video en YouTube.

"Hay un antes y un después de ese relato. Era una selección con ausencias y esa corrida en la última jugada marcó a Vargas como líder de ese grupo. Nunca pensé que el relato tuviera tanta repercusión. No recuerdo exactamente la narración, pero algunos en la calle me la relatan exactamente”, señaló Peredo años después en una entrevista con El Comercio.

Perú empató 1-1 con Argentina a último minuto luego de una proyección del entonces lateral de la Fiorentina y un centro que Johan Fano conectó casi cayéndose. La narración de Daniel Peredo que hoy podemos ver en YouTube se convirtió en el símbolo de algo que no entendíamos bien a nivel de selección: que se puede llegar al final de un partido con el marcador en contra y nunca bajar los brazos.