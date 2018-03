YouTube: el escalofriante 'dedo de plástico' de Leao Butrón

Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, mostró en entrevista con Gol Perú (ver video de YouTube) como es el 'dedo de plástico' que tiene en su mano izquierda.

El reportero le pidió a Leao que muestre como tiene el dedo meñique, el cual se lesionó a raíz de un golpe en un entrenamiento de la selección peruana en el 2004.

"No me incomoda nada. Ya quedó así para siempre. Siempre digo que cuando quiero poner intermitente, se prende el limpia parabrisas", bromea Leao Butrón.

"Me ha pasado tres veces. Que se me sale y luego tengo que ponerlo. Jalas el dedo y entra a su sitio. Ya no hay ni dolor. Un poco de molestia, pero no dolor", se le escucha decir a Butrón en el video de YouTube.

Leao Butrón se viene recuperando de una lesión muscular. El doctor le dijo que estaría 25 días de para y ya van 15. "Es una lesión que en principio el doctor me dijo que duraría 25 días. Estamos haciendo todo lo posible para que se cumpla el tiempo que se pensó. Vamos 15 días".