Porque el fútbol también se construye desde la intimidad, el podcast “Hazme el Aguante” inicia una nueva etapa este 2026. El espacio conducido por los exarqueros José Carvallo y Diego Penny se muda oficialmente al canal de YouTube del Diario Depor, medio deportivo que forma parte del Grupo El Comercio.

Este domingo 1 de marzo del 2026 arranca la tercera temporada de “Hazme el Aguante”, a través del canal de YouTube del Diario Depor, con un invitado especial: Diego Romero, arquero de Universitario, quien revelará detalles de su vida personal, su crecimiento como profesional y su principal motivación: Sonia.

El programa mantiene su esencia y, además, el toque de diferenciación de la competencia: se trata de una conversación con los protagonistas del fútbol y su “aguante”; es decir, esa figura emocional que los sostiene detrás de las canchas de fútbol (un familiar, amigo, mentor o pareja).

“Hazme el Aguante” no solo es un programa de conversación, sino también una manera de relatar lo deportivo mediante una historia de vínculos y humanidad, mostrando esa conexión que tienen los protagonistas de la cancha con aquellos que los sostienen en momentos claves de sus carreras.

Los episodios se emtirán todos los domingos, en el mismo horario y plataforma, de manera que los amantes del deporte puedan ver el lado B de quienes saltan al campo de juego y son sostenidos por su principal “aguante”.

SOBRE EL AUTOR