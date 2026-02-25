Por Redacción EC

En tiempos donde el fútbol también se narra desde la intimidad, el podcast “Hazme el Aguante” inicia una nueva etapa: desde este 2026, el espacio de entrevistas conducido por los exarqueros José Carvallo y Diego Penny se muda oficialmente a la plataforma de YouTube del Diario Depor, medio que forma parte del Grupo El Comercio.

