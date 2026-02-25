En tiempos donde el fútbol también se narra desde la intimidad, el podcast “Hazme el Aguante” inicia una nueva etapa: desde este 2026, el espacio de entrevistas conducido por los exarqueros José Carvallo y Diego Penny se muda oficialmente a la plataforma de YouTube del Diario Depor, medio que forma parte del Grupo El Comercio.

LEE MÁS: Alianza Lima visita a UTC en duelo clave por la cima del Apertura



La tercera temporada del programa se estrenará el domingo 1 de marzo de 2026 a través del canal de YouTube de Depor, en una fecha que no deja de ser simbólica: ese mismo día, Carvallo celebrará su cumpleaños número 40. Un guiño del calendario para quien, bajo los tres palos de Universitario de Deportes, construyó una carrera marcada por liderazgo y resiliencia. Del otro lado del micrófono estará Penny, identificado con Sporting Cristal, compañero de generación también en la selección peruana durante distintos procesos eliminatorios.

La esencia del programa se mantiene intacta: conversaciones con protagonistas del fútbol que no llegan solos, sino acompañados por su “aguante”, esa figura emocional —familiar, amigo, mentor o pareja— que ha sido sostén silencioso en momentos clave de sus trayectorias. Un formato que, en sus dos primeras temporadas, convirtió el relato deportivo en una historia de vínculos y humanidad.

Los episodios se emitirán todos los domingos, en el mismo horario y plataforma, consolidando una cita semanal que apunta más al corazón que al resultado.

Por ahora, el nombre del primer invitado permanece en reserva. Será revelado en los próximos días, alimentando la expectativa de una temporada que promete volver a demostrar que detrás de cada camiseta, hay alguien que sostuvo al llegar a casa.