En el segundo episodio de Jugamos como Nunca #sinfiltro, Jorge Fossati estuvo con nosotros para hablar de todo: su rol en el histórico tricampeonato, su relación con los referentes del club y dio pistas sobre su continuidad en tienda ‘crema’.

El ‘Nono’ resaltó la importancia de la hinchada, que partido a partido, no dejó de alentar al plantel. Además, afirmó que le gustaría darle un abrazo a cada uno de ellos.

Asimismo, el técnico uruguayo manifestó que su fe en Dios lo sostuvo durante momentos importantes, pero que es un punto de partida para obtener los valores que tengan unido al grupo: mentalidad, lealtad y honestidad.

Por último, respondió sobre su futuro en Universitario de Deportes. Sin duda un dato que le interesa de sobremanera al hincha ‘crema’.