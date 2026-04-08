El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este jueves 9 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: el debut de los clubes peruanos a nivel internacional en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este jueves tendrá como eje principal el nivel que mostraron los clubes peruanos como Universitario, Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano y Alianza Atlético en el exterior.
Cremas, celestes y dorados compiten en la Copa Libertadores y buscan llegar a octavos de final enfrentándose a los mejores del continente; mientras que los cusqueños y sullanenses intentan estar a la altura del reto en la Sudamericana.
Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.
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