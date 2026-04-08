Resumen

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Este jueves 9 de abril, “Juego en Corto” traerá todo lo que dejó el debut de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¡No te lo pierdas!
Este jueves 9 de abril, “Juego en Corto” traerá todo lo que dejó el debut de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. ¡No te lo pierdas!
Por Redacción EC

El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este jueves 9 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: el debut de los clubes peruanos a nivel internacional en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.