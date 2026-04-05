El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este lunes 6 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: lo que dejó el clásico entre Universitario y Alianza Lima y el esperado debut de los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2026.

Con la conducción de Fernanda Huapaya junto a los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny, la edición de este lunes tendrá como eje principal el clásico del fútbol peruano, un partido que siempre deja lecturas más allá del resultado.

Además, el programa pondrá la lupa sobre el estreno internacional de Sporting Cristal, Universitario y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026. Expectativas, planteles y rivales estarán en agenda en una semana clave para medir el verdadero nivel del fútbol peruano en Sudamérica.

Como se sabe, “Juego en Corto" se emite los lunes y jueves desde las 3:00 p.m. y se perfila como una propuesta fresca que acerca el análisis al hincha con un lenguaje directo y sin rodeos. En tiempos donde el fútbol se vive también en digital, el programa se posiciona como una cita obligada para entender lo que deja cada jornada.

SOBRE EL AUTOR