Resumen

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Este lunes 6 de abril, “Juego en Corto” trae todo lo que dejó el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Y, además, analizará el debut de los peruanos en la Copa Libertadores. ¡No te lo pierdas!
Este lunes 6 de abril, “Juego en Corto” trae todo lo que dejó el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Y, además, analizará el debut de los peruanos en la Copa Libertadores. ¡No te lo pierdas!
Por Redacción EC

El fútbol peruano no se detiene y tampoco el análisis. Este lunes 6 de abril, “Juego en Corto" regresa con una edición imperdible marcada por la coyuntura: lo que dejó el clásico entre Universitario y Alianza Lima y el esperado debut de los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2026.