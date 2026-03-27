Por Fernanda Huapaya

En una nueva apuesta por el streaming deportivo, el canal de YouTube de Depor estrenará ”Juego en Corto” este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. El programa, que tendrá una hora de duración, será conducido por la periodista Fernanda Huapaya y los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny. Estará dedicado a la información, opinión y entretenimiento alrededor del fútbol local e internacional, sobre todo a puertas del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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