En una nueva apuesta por el streaming deportivo, el canal de YouTube de Depor estrenará ”Juego en Corto” este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. El programa, que tendrá una hora de duración, será conducido por la periodista Fernanda Huapaya y los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny. Estará dedicado a la información, opinión y entretenimiento alrededor del fútbol local e internacional, sobre todo a puertas del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La esencia del programa será de conversación e interacción entre la olfato periodístico y reporteo de Huapaya, y la experiencia de vestuario de Carvallo y Penny en sus años en la selección peruana y clubes del fútbol local como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros.

Los tres involucrados en el mundo del fútbol charlarán sobre los temas coyunturales a través del entretenimiento, la opinión y el debate.

Uno de los diferenciales de este producto serán las entrevistas mano a mano con importantes personajes del ámbito deportivo.

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