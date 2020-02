Universitario de Deportes utilizó las redes sociales para extender un emotivo saludo por San Valentín a sus hinchas. El club merengue resaltó el amor de sus aficionados por el cuadro estudiantil mediante una pieza audiovisual que se convirtió en viral en redes sociales.

San Valentín es un día especial y Universitario de Deportes aprovechó la oportunidad para resaltar el amor del hincha crema al club con un emotivo video que publicó en sus redes sociales.

“No existe la frase exacta que pueda expresar lo que el hincha crema siente por la 'U', son mil maneras diferentes de poder vivir esa pasión que sólo los hinchas cremas conocemos y sentimos. 'U’ mi amor, porque es imposible hablar de amor sin mencionarte”, escribió el club, adjuntando el video.

Universitario en la Liga 1

Cabe destacar que Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores,sin embargo ahora los cremas se enfocarán en avanzar en el torneo local, que actualmente lideran con seis unidades en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Gregorio Pérez volverán a la cancha el sábado a partir de las 3:00 p.m. en un duelo ante Carlos Stein que se llevará a cabo en el estadio Carlos A. Olivares de Guadalupe, por la tercera fecha del Apertura.

#Universitario



🔥 ¡Próximo partido! 🔥



⚽ Carlos Stein 🆚 Universitario

🏆 @Liga1Movistar - Torneo Apertura - Fecha 3

📆 Sábado 15/02/2020

🕐 15:00h

🏟 Estadio Carlos A. Olivares - Guadalupe



⭐⭐ ¡Vamos Garra Crema! ⭐⭐#YDaleU pic.twitter.com/r0wHSBm7KG — Universitario (@Universitario) February 14, 2020

Recuerda que el duelo no será transmitido debido a que el equipo local no llegó a un acuerdo con ninguna casa televisiva, pero en Depor.com podrás ver el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas ni un solo detalle.

