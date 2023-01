Todo haría indicar que Yuriel Celi será el próximo fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2023. Así lo indicó el periodista Mauricio Loret de Mola a través de sus redes sociales.

“Todos los caminos de Yuriel Celi conducen a Universitario. Mannucci y la agencia del jugador llegaron a un acuerdo. Ahora toca que la agencia abone el dinero prometido al cuadro trujillano para liberarlo. Es cuestión de tiempo. Tiene el ticket de salida. Irá a la U”, señaló.

“La agencia del jugador le dijo a la gente que maneja Mannucci que se va al extranjero. No les dijeron que se va la U, pero tenemos la información que los cremas son los grandes interesados. La trama va llegando a su fin”, precisó.

Cabe recordar que Mario Viera, DT de Mannucci, reveló que no tiene en sus planes contrar con Yuriel Celi para la presente edición de la Liga 2023.

El Comercio pudo comunicarse con Mario Viera, técnico del equipo carlista, para conocer su postura sobre esta movida que viene generando controversia en el último mercado de pases. “Es de conocimiento público que Yuriel Celi en ningún momento se presentó a entrenar. Sí tuvo una reunión con la directiva y es un tema que la dirigencia está resolviendo o ha resuelto”, comenzó diciendo.

“Yuriel no va a pertenecer al proyecto 2023″, afirmó después, dejando en claro que lo más probable es que el chalaco juegue por la ‘U’ esta temporada. “Sabemos que es un buen jugador, pero acá el que esté en el equipo es porque realmente quiere jugar. En su caso, no fue parte de este proyecto desde el inicio por temas personales y decidieron que hoy no esté en nuestros planes. Ese es un tema ya cerrado”, manifestó.