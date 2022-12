A comparación de anteriores temporadas, Universitario de Deportes se ha reforzado con varios jugadores para el próximo año, los de Ate solo tienen en la mira un objetivo, lograr la estrella 27. Tanto así, que a pesar de haber contratado a Alejandro Alcalá, Hugo Ancajima, Matías Di Benedetto, Marco Saravia, José Bolivar, Rodrigo Ureña, José Luján, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, José Rivera, Emanuel Herrera y Bruno Sepúlveda, el plantel al parecer no está cerrado e irían por Yuriel Celi.

Manuel Barreto, Gerente Deportivo de Universitario de Deportes, explicó el por qué aún no han contratado a Celi, a pesar de tener un acuerdo de palabra. “Yuriel Celi es un jugador con un perfil interesante, tiene características positivas y ha estado en la consideración, pero no puedo confirmar que pueda llegar al equipo. Él tiene contrato con Mannucci y no podemos confirmar nada puntual”, declaró para RPP.

Lo que se puede saber de Yuriel, es que tiene 1 año más de contrato con el club trujillano, Carlos A. Mannucci, y es por eso que no puede ir al club limeño, sin embargo, el futbolista no se ha presentado a los entrenamientos de su aún equipo.

Por otro lado, Barreto no descarta otra incorporación al equipo. “No puedo decir que el plantel de la ‘U’ está cerrado. Si bien estamos satisfechos con lo que tenemos ahora, mientras el libro de pases esté abierto no puedo decir que no podría sumarse alguien más”, expresó.