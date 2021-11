Futbolistas Yuriel Celi y Bryan Reyna fueron detenidos por presunta “posesión de arma y comiso de drogas”.

La fase regular de la Liga 1 terminó ya hace algunos días y, mientras algunos futbolistas son protagonistas de la noticia por temas de fichajes o renovaciones, también hay deportistas vinculados a temas extradeportivos, como Yuriel Celi y Bryan Reyna, que jugaron esta temporada por la Academia Cantolao.

De acuerdo a una información que fue difundida en el programa Magaly TV La Firme, los dos jugadores fueron intervenidos por la Policía y fueron trasladados a la División de investigación criminal (Divincri) de la sede del Callao por presunta “posesión de arma y comiso de drogas”, según dice el reporte policial.

Ambos se encontraban a bordo de una camioneta blanca, que manejaba Yuriel Celi, y los efectivos, “al ver una actitud nerviosa de Bryan Reyna”, decidieron intervenir.





La tarde del pasado lunes, según el programa citado, la abogada de los dos jugadores fue a la dependencia policial y se refirió al caso. “Todavía no están denunciados, están en investigación. Pero no hay nada grave, no hay nada grave”, señaló en el informe televisivo.

Yuriel Celi, de 19 años y que jugó el Preolímpico con la selección peruana en el 2020, participó en dieciocho partidos de Cantolao este año y consiguió anotar dos goles. Por su parte, Bryan Reyna (23), que llegó al ‘Delfín’ tras su paso por el Mallorca de España, jugó veintiún cotejos de la liga peruana y marcó en tres ocasiones.

