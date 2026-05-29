Sporting Cristal cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con una derrota frente a Cerro Porteño en Paraguay, resultado que lo dejó sin opciones de avanzar a octavos de final, aunque sí le permitió asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana como tercero de grupo.

Tras el encuentro, el técnico rimense, Zé Ricardo, hizo un balance de la campaña continental, destacó el esfuerzo de sus jugadores y explicó cuáles serán las prioridades del club para afrontar el segundo semestre.

Sporting Cristal. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP) / DANIEL DUARTE

El entrenador brasileño consideró que el equipo compitió en una serie de alta exigencia. “Fue una participación digna de Sporting Cristal. Estuvimos en un grupo muy difícil, muy competitivo, con tres equipos con una inversión financiera muy alta en comparación a nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que el plan inicial pasaba por hacerse fuerte de local, aunque reconoció que faltó sumar fuera de Lima para pelear la clasificación. “Logramos hacer dos victorias en Lima, que era nuestro objetivo, pero sabíamos que necesitábamos hacer puntos de visita. Los partidos fueron siempre muy difíciles e intensos”, comentó.

El análisis del partido ante Cerro Porteño

Sobre la derrota en Paraguay, Zé Ricardo sostuvo que Sporting Cristal logró competir durante gran parte del compromiso, pero terminó sintiendo el desgaste físico. “Hicimos un buen primer tiempo, pero después del intermedio ellos retornaron más intensos. Luego vino el penal y con el 2 a 0 seguramente se hizo muy difícil”, señaló.

El técnico también recordó que afrontó este encuentro con ausencias importantes dentro del plantel, situación que terminó condicionando las variantes disponibles.

La prioridad ahora: recuperar lesionados

Pensando en lo que viene, el entrenador dejó claro que el primer objetivo será recuperar físicamente a sus jugadores antes de afrontar la doble competencia. “Primero tenemos que recuperar toda la plantilla. Jugamos mucho en el último mes, en los últimos 45 días jugamos trece partidos, son muchas”, explicó.

🎙️Zé Ricardo: "Nos tocó un grupo muy dfícil, con equipos con presupuestos muy altos. Ahora necesito recuperar a los jugadores porque hemos jugado muchos partidos"#L1Radio



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Zé Ricardo también puso énfasis en las exigencias del torneo peruano. “El campeonato peruano es muy particular, porque tienes muchos equipos que juegan en altura, son once equipos que juegan en esas condiciones. Para nosotros viajar y jugar en altitud es muy desgastante y con eso sufrimos las pérdidas de algunos jugadores importantes”, sostuvo.

Finalmente, dejó claro cuál será el siguiente paso para el equipo celeste. “En este momento el primer objetivo es recuperar a esos jugadores para que podamos estar más fuertes y planear muy bien el momento de jugar la Copa Sudamericana y la Liga 1”.

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