Resumen

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Zé Ricardo analiza la eliminación de Sporting Cristal y pone la mira en recuperar al plantel. Foto: @L1MAX_/X
Zé Ricardo analiza la eliminación de Sporting Cristal y pone la mira en recuperar al plantel. Foto: @L1MAX_/X
Por Redacción EC

Sporting Cristal cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con una derrota frente a Cerro Porteño en Paraguay, resultado que lo dejó sin opciones de avanzar a octavos de final, aunque sí le permitió asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana como tercero de grupo.

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