Sporting Cristal sufrió una dura derrota por 2-0 ante Palmeiras en la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, resultado que le costó el liderato del Grupo F. El conjunto rimense se quedó con seis puntos y ahora mira de reojo lo que ocurra entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, ya que podría caer al tercer lugar.

El equipo celeste mostró momentos de buen fútbol, pero los errores defensivos terminaron siendo determinantes frente a un rival que no perdona. Palmeiras hizo gala de su jerarquía y aprovechó cada desconcentración para inclinar el partido a su favor.

Zé Ricardo y la autocrítica tras la derrota

El técnico Zé Ricardo no esquivó responsabilidades y fue claro en su análisis tras el encuentro. “Hay que reconocer que contra equipos como Palmeiras no podemos cometer esos errores porque son cruciales”, afirmó.

El estratega brasileño explicó que su equipo tuvo un buen arranque, pero perdió el orden tras el primer tanto rival. “Estábamos bien los primeros 25 minutos, luego llegó el gol y nos desordenamos. En el segundo tiempo también iniciamos mejor, pero cuando estábamos en ataque sufrimos el segundo tanto, que fue difícil de revertir”, agregó.

“CONTRA PALMEIRAS NO PODEMOS COMETER ERRORES, TE MATAN”



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Durante la primera media hora, Cristal logró contener a Palmeiras e incluso generó peligro en campo rival. Sin embargo, una desconcentración permitió que José Manuel López abriera el marcador a los 32 minutos. El segundo golpe llegó en el inicio del complemento, cuando un error defensivo dejó servido el tanto de Ramón Sosa (50′).

Sin embargo, Zé Ricardo destacó que “los dos goles llegaron cuando teníamos la pelota y su arquero también tuvo una gran noche”. Pese a ello, el entrenador mantiene la confianza en la clasificación. “El grupo es difícil, pero dependemos de nosotros mismos. En el próximo encuentro vamos a planificar lo mejor para conseguir el resultado”, sostuvo el brasileño.

Finalmente, el cuadro celeste deberá pasar la página rápidamente, pues ya tiene un nuevo reto: visitar a Alianza Lima por la Liga 1. Pese a que el equipo está lejos de la pelea por el Torneo Apertura, el partido tiene un peso especial por tratarse de un clásico.

“Ahora pensamos en el sábado por la Liga 1. El equipo sabe que hizo un buen partido ante un rival como Palmeiras, pero no podemos equivocarnos. Debemos aprender y mejorar para lo que viene”, concluyó Zé Ricardo.

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