Resumen

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Golpes letales de Palmeiras frenan a Cristal en la Libertadores: autocrítica de Zé Ricardo. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Golpes letales de Palmeiras frenan a Cristal en la Libertadores: autocrítica de Zé Ricardo. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Sporting Cristal sufrió una dura derrota por 2-0 ante Palmeiras en la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, resultado que le costó el liderato del Grupo F. El conjunto rimense se quedó con seis puntos y ahora mira de reojo lo que ocurra entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, ya que podría caer al tercer lugar.

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