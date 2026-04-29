Por Redacción EC

Zé Ricardo aprovechó su diálogo con la prensa para hacer un llamado a los organizadores de la Liga 1, solicitando una mejor planificación del calendario para los clubes que compiten a nivel internacional. Su pedido apunta a que los equipos peruanos puedan llegar en mejores condiciones a torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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