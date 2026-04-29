Zé Ricardo aprovechó su diálogo con la prensa para hacer un llamado a los organizadores de la Liga 1, solicitando una mejor planificación del calendario para los clubes que compiten a nivel internacional. Su pedido apunta a que los equipos peruanos puedan llegar en mejores condiciones a torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Consciente de que cuenta con un plantel corto en Sporting Cristal, el estratega brasileño remarcó que una adecuada reprogramación de partidos sería clave para afrontar ambos frentes. En ese sentido, consideró que la exigencia del calendario local termina afectando el rendimiento de los clubes en competencias internacionales.

“Pienso que se debería apoyar un poco más a los equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores y la Sudamericana. Me parece muy importante que los clubes puedan representar bien al Perú, pero si no tenemos la posibilidad de reprogramar los partidos, no debería ser así”, señaló.

Finalmente, dejó en claro que su pedido no busca beneficiar únicamente a su equipo, sino al fútbol peruano en general. “No se trata solo de ayudar a Cristal, sino a todos los equipos que participan en torneos internacionales. De cara a las próximas temporadas, se debe trabajar en conjunto para ayudar a mejorar el fútbol peruano”, concluyó.