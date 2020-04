La Bundesliga busca que el balón vuelva a rodar tras un mes y medio de para a causa del coronavirus COVID-19. Por esto, las autoridades alemanas de fútbol han presentado un protocolo para que el Gobierno pueda aprobarlo y así gire de nuevo la pelota. Los ítems estipulan que las tribunas estén desiertas, se realicen test masivos a los planteles y que los futbolistas usen mascarillas; pero, algunas voces se han elevado para cuestionar el tercer punto.

“No me lo puedo imaginar. Porque cuando juegas, sudas mucho y las mascarillas serían un obstáculo. No creo que funcione aquí”, respondió el delantero del Eintracht Frankfurt Dominik Kohr.

El futbolista de 26 años, hijo del ex jugador Harald Kohr, también comentó sobre la posible fecha de regreso de la Bundesliga. Si todo va encaminado y el Gobierno aprueba este jueves su retorno, la máxima liga de Alemania volverá el 9 de mayo.

“No puedo imaginarme volver a jugar mañana. En la pretemporada tiene dos semanas de entrenamiento. Es la única manera que lo puedo imaginar”, respondió Kohr. El delantero continuó. "Creo que solo podría volver a jugar si entrenáramos 11 contra 11 nuevamente. Sería muy extraño para todos los equipos si antes no podemos hacerlo”, detalló.

Kohr: “No creo que se pueda usar mascarillas en la Bundesliga”

PRESIÓN DE LOS GRANDES

El director administrativo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, advirtió que la Bundesliga podría hundirse económicamente y no volvería a ser como antes si no se reanuda la temporada y no se puede jugar en los próximos meses.

“Si no jugamos en los próximos meses la Bundesliga se hundirá, no existirá más en la forma como la conocemos”, dijo Watzke en declaraciones al canal de pago Sky.

La Bundesliga está suspendida desde hace un mes y medio por el coronavirus. (Foto: AFP)

El expresidente del Bayern Múnich Uli Hoeness también dijo en declaraciones a la revista “Kicker” que los partidos a puerta cerrada son indispensables para la Bundesliga en la situación actual.

“En principio los partidos a puerta cerrada me parecen cuestionables pero en vista de la situación financiera de algunos clubes son vitalmente necesarios y no hay alternativa a ellos”, dijo Hoeness.

Actualmente la Bundesliga está interrumpida, a falta de nueve jornadas, sin que se haya fijado una fecha para que se reinicie aunque se ha barajado la posibilidad del 9 de mayo.

