Gabriel Arias, el portero argentino que decidió defender el arco de Chile

En medio de una tormenta de críticas, Gabriel Arias brilló como el sol y despejó todo juicio para defender el arco de Chile. Nació en la ciudad de Neuquén (Argentina), pero su sangre pertenecía a Temuco, ciudad chilena donde vivían sus abuelos maternos. Por ello, la decisión de resguardar ‘La Roja’ no fue tan difícil. Hoy está en semifinales con la selección mapochina, pero aún tiene la enorme responsabilidad de alcanzar la final como ya la hizo el ex capitán, Claudio Bravo, quien además campeonó en 2015 y 2016.

“No fue una decisión difícil, porque cuando la tomé era lo que estaba buscando. No miraba para la selección argentina”, declaró Arias en el programa “90 minutos” de Fox Sports sobre su nacionalización como chileno. Tras ello, el portero recibió innumerables críticas desde el país albiceleste por su elección; incluso, fue juzgado hace poco por cantar el himno de ‘La Roja’ en la Copa América.

Así, Gabriel Arias le ha declarado amor al país mapocho. Pese a ello, los cuestionamientos y comparaciones con Claudio Bravo han persistido también en Chile. Solo ha recibido dos goles en cuatro partidos que ha disputado en su primer torneo oficial con ‘La Roja’, pero eso no es excusa para que las críticas hacia su persona se prolonguen. Puesto que “está a la sombra” del portero de Manchester City, que ha sido capitán y titular indiscutible del país sureño en los últimos 10 años.

Sin embargo, el sentido de pertenencia del guardameta a Chile siempre se mantuvo intacto. Se aprendió al himno desde pequeño y su deseo de representar esta nación en un torneo oficial se le ha cumplido. Las críticas quizá continúen, pero su amor persistirá y lo demostrará desde el arco.

-Trayectoria-

Reprochado a donde vaya, en Argentina o en Chile, nadie puede negar la gran calidad del guardameta. Bajo los tres palos brinda total seguridad y eso lo ha conducido hacia la gloria con su club, el Racing, coronándose campeón en la última temporada de la Superliga Argentina.

Para alcanzar ello, primero campeonó en el torneo de segunda división de Argentina, la Primera B Nacional, con Olimpo en 2009/10. Y como si fuera poco, en 2013/14, Arias también ascendió a la Superliga Argentina con Defensa y Justica, club donde se mantuvo cerca de seis años.

Su paso en el país de Chile fue muy breve. En 2018, el portero vistió la camiseta de Unión la Calera, pero poco tiempo después le llegaría la gran oportunidad con el Racing de Avellaneda y no la desaprovechó. Se hizo un nombre ahí y el entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, vio en él la mejor opción para reemplazar a Claudio Bravo.

A perfil bajo, su rendimiento fue cuesta arriba. Siempre estuvo en constante crecimiento y, por ello, no es novedad que a sus 31 años haya encontrado el punto más alto de su carrera. Una respuesta a ello es quizá sus ganas de superación en cada encuentro que disputa, corrigiendo errores que puedan valer un triunfo o una clasificación.

-Ataja penales-

En su paso por el Olimpo de Bahía Blanca, Arias era muy obsesivo y así ha persistido hasta hoy. Se compraba DVD de los encuentros que disputaba para corregir los errores que cometía y mitigarlos cada vez más en los siguientes partidos.

"Antes los tenía que comprar(DVD), ahora por suerte directamente me los pasan. Es una especie de hobby que tengo, para entretenerme y para mejorar. Me fijo lo que hago bien, mal o que puedo mejorar. Ahora se sabe más: del rival me pasan la pelota parada, los pateadores de penales y la tendencia para definir de los delanteros que vamos a enfrentar. Igual después cambia mucho, sigue siendo fútbol: puede tener una tendencia a definir al palo izquierdo pero ese día te patea al palo derecho y ya no hay nada que hacer", dijo en la entrevista con La Nación.

De esta manera, el estudio previo del portero le ha permitido tener una efectividad regular en los penales, pero con la ‘Roja’ sus estadísticas son negativas. En tiempo reglamentario, Arias ha enfrentado 17 penales en toda su carrera; de los cuales, logró atajar nueve.

Defendiendo el arco chileno, Arias afrontó dos penales: uno contra México(amistoso) y otro contra Ecuador(fase de grupos de la Copa América). En ambos, el portero no pudo evitar los goles de Raúl Jiménez y Enner Valencia, quienes celebraron con sus respectivas selecciones.

Si hablamos de la última tanda de penales que encaró en los cuartos de final de la Copa América contra Colombia, su actuación fue muy regular, a pesar de que haya encajado cuatro goles. El guardameta pudo adivinar dos lados, pero no pudo atajar ni una. Sin embargo, logró la clasificación con ‘La Roja’ debido a la enorme efectividad de sus compañeros.

Tendrá Perú una labor muy complicada contra un portero tan estudioso como lo es Gabriel Arias. De llegar hasta la definición desde los 12 pasos en la semifinal, el portero de ‘La Roja’ intentará cortar esa mala racha con Chile; mientras, los seleccionados nacionales buscarán engañar y ejecutar bien los tiros para alcanzar la anhelada final.