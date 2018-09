El estratega argentino de 60 años Ricardo Gareca, estuvo cerca de dirigir a la selección Albiceleste. Así lo confesó el 'Tigre', hoy al mando de Perú, en "TyC Sports".

"Me puse a escuchar a los medios para saber qué decían. En general sí era una persona nombrada; pero, en seguida, se distorsionaba. De todos los que nombraban, el único que estaba sin trabajo era yo. Era una de las opciones. Oficialmente nadie se comunicó conmigo", sostuvo Ricardo Gareca para 'TyC Sports'.

Ricardo Gareca dejó en claro que el pidió un tiempo para meditar su decisión y saber si renovaría con la selección peruana. Además, confirmó que tuvo algunos ofrecimientos luego del Mundial Rusia 2018.

"Tras el tiempo que pedí a la selección peruana, el primero de agosto me presenté al país y más allá que tenía uno que otro ofrecimiento, nos inclinamos por Perú. No estaban las cosas claras en Argentina. Transcurrido el tiempo que pedí, arreglé con la selección peruana", expresó Ricardo Gareca.



El 'Tigre' comentó que él, a diferencia de otros entrenadores como Simeone, sí se siente preparado para afrontar la decisión técnica de la selección argentina. Luego, habló de Lionel Messi.

"No. No. No. Yo no puedo decirte eso; pero, que Messi no esté en la selección es joda. Te lo digo sinceramente. Argentina tiene que poner a los mejores jugadores", contestó cuando le consultaron sobre el posible once que él hubiera armado de estar en la albiceleste.

Al final de la entrevista, el estratega Ricardo Gareca dejó clara su posición sobre el papel que tiene que desempeñar Sudamérica a nivel futbolístico.

Ricardo Gareca: ¿Cómo hubiese sido la selección Argentina del 'Tigre'? (Video: YouTube/Foto: AFP)

"Se ha perdido conciencia de lo que es Sudamérica, como potencia. Los europeos dependen de los sudamericanos. Admiro al fútbol europeo; pero, también tengo el orgullo de pertenecer a los sudamericanos. Argentina es un país ganador; pero, es tanto lo que se recoge de Europa y dicen que todo lo de allá es mejor. ¡Cada vez que te vas a enfrentar a un europeo, parece que te vas a enfrentar a un marciano!", manifestó Ricardo Gareca.

La selección peruana disputará dos amistosos en la siguiente fecha FIFA. Por ende, Ricardo Gareca tendrá que volver a convocar jugadores para los cotejos ante Chile y Estados Unidos de octubre.