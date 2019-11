Gales se apoderó del último boleto directo para la Eurocopa del año próximo al derrotar el martes 2-0 a Hungría en un partido de vida o muerte en Cardiff. Los goles de Aaron Ramsey catapultaron a los locales a la Euro por segunda vez consecutiva. Aunque todas las cámaras de transmisión se quedaron con la imagen de Gareth Bale, sus compañeros y una bandera.

Bale, que lleva casi un mes y medio sin jugar con el Real Madrid, fue uno de los destacados en el triunfo británico, dando la asistencia del primer tanto. “Hemos ido mejorando a lo largo de la fase de clasificación y aprovechamos la oportunidad. Lo tomamos con calma y jugamos con confianza”, destacó por su parte Bale.

El video de la celebración de Gareth Bale nombrando al Real Madrid

¿Gareth Bale se burló del Real Madrid? (19/11/2019)

Tras el pitazo final y la clasificación a la Eurocopa 2020, los jugadores de Gales celebraron en el verde césped del Cardiff City Stadium. Posteriormente, gran parte del plantel del cuadro local festejó junto a Gareth Bale mientras estiraban una bandera saltando y cantando.

Con la frase: “Wales. Golf. Madrid. In that order”, traducido como “Gales. Golf. Madrid. En ese orden”, el público de las redes sociales estalló en quejas y reclamos hacia la forma de festejar de Gareth Bale. Varios periodistas deportivos publicaron el video con citas sarcásticas como la del periodista argentino Juan Pablo Varsky: “Creo que Gareth Bale quiere compartir un mensaje con todos nosotros” o la de profesional español Tomás Roncero: “@garethBale11 OUT ya del Madrid. Inadmisible su comportamiento!!!”.

Gareth Bale celebrando con la bandera que enfadó a los hinchas del Real Madrid