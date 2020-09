El futuro de Gareth Bale cada vez está más lejos del Real Madrid y, ahora, se conoció un nuevo capítulo de la novela. Sin contar con el visto bueno de Zinedine Zidane ni la directiva, el galés disparó contra la institución y aseguró que le ponen trabas para su salida. La tensión entre ambas partes lleva meses y el club espera colocar al atacante en otro equipo antes de terminar la temporada de transferencias.

“¿Mi futuro? Es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. No me permitieron irme, así que habrá que preguntar al club. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo”, dijo Gareth Bale a inicios de mes.

Una condición final

Bale está dispuesto a negociar con Real Madrid y cambiar de aires, pero tiene una condición que podría truncar su salida: que el club que lo contrate le pague el mismo monto que percibe de los madridistas. Según el ranking anual de la revista Forbes, el galés es el mejor futbolista pagado del club y octavo del mundo. Gareth gana 29 millones de dólares al año, es superado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Paul Pogba y Antoine Griezmann.

La condición dada por el atacante es clara, si esta no se cumple se quedará en el Real Madrid pese a no sumar minutos dentro del verde. Cifras en rojo La temporada pasada Gareth Bale disputó solo 20 partidos, anotó 3 goles y dio dos aasistencias. Fue suplente en 8 de los últimos 10 cotejos de LaLiga, números que fueron duramente criticados por la prensa e hinchas del Real Madrid. Sin embargo, la relación entre Zinedine Zidane y el galés termina de romperse tras la actitud displicente y falta de compromiso con el equipo, lo que le costó no ser convocado para el encuentro ante el Leganés.

Gareth Bale pidió no jugar ante Manchester City, reveló Zinedine Zidane

Futuros destinos

El Manchester United estudia la posibilidad de contratar a Gareth Bale, pero en condició de préstamo. Sin embargo, su elevado salario haría imposible su fichaje. Según información del diario ‘Marca’, el Real Madrid evalúa asumir parte de su sueldo para ceder al delantero a los ‘Diablos Rojos’. Otra posibilidad que se baraja es su regreso al Tottenham, club donde birlló entre el 2007 y 2013.

