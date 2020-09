La tensa relación entre Gareth Bale, Zinedine Zidane y Real Madrid llegó a su punto más alto en la fecha 31 de LaLiga. El delantero galés arrancó en el partido contra el Mallorca y lejos de ayudar a sus compañeros fue un dolor de cabeza para su técnico. Situación que llevó al francés a tomar la drástica decisión de pedir la salida irrevocable del galés.

La actitud desganada de Bale habría sido el detonante para que ‘Zizou’ lo sustituya del encuentro y no juegue más por los merengues. Zidane no lo consideró para las últimas siete fechas de LaLiga ni para el choque contra el Manchester City por la Champions League. Tampoco fue incluido en la lista de convocados en dos oportunidades. Según el diario ABC de España, el mensaje del galo a la directiva del Real Madrid es clara: no quiere que el galés continúe en el club la próxima temporada.

Vestuario en contra

En una reunión entre Zinedine Zidane y la dirección deportiva de Real Madrid, el técnico habría expresado su postura: “No quiero a Bale en el equipo”. La carencia de actitud y ambición crea un ambiente tóxico contradictorio a lo que el exjugador. Por lo que el problema del galés no solo sería con el club y el técnico, también con sus compañeros: “Gareth expresa con nitidez en el campo que no le importa nada”, agrega el citado medio.

Ante la postura del francés, la salida del extremo zurdo no es un trámite sencillo, pues su representante está dispuesto a quedarse hasta el 2022 y cumplir con el contrato, según indicó Jonathan Barnett, agente del ex Tottenham. Actualmente, el atacante se encuentra con la selección de su país para cumplir con la fecha de la Liga de Naciones y volverá a los entrenamientos del Real Madrid el 8 de setiembre.

Le buscan destino

Tras el final de la temporada, en Real Madrid le abrieron las puertas a Gareth Bale para traspasarlo a algún club que lo tenga en sus planes. Sin embargo, Barnett ni el galés contemplan esa opción. Lo que el futbolista y su agente buscan es que la institución lo ceda y pague parte del trato que ofrezca algún equipo; una medida que no contemplan en la Casa Blanca.

A dos semanas de iniciar LaLiga, el jugador de 31 años no ha recibido ninguna oferta formal, lo que alarma al técnico francés de cara a la nueva temporada. La última carta a jugarse por ‘Zizou’ y el club madrileño es esperar hasta el 3 de octubre (fecha en la que se cierra el libro de pases en Europa) para llegar a un buen trato.

James tampoco va

El futuro de James Rodríguez seguiría en Inglaterra, según informan desde Colombia. El volante tampoco cuenta con el visto bueno de Zidane ni del Real Madrid y ya tendría un nuevo club: Everton. “James ya está en Liverpool y firmó un contrato que lo vincula por tres años con el equipo que dirige Carlo Ancelotti. En las próximas horas James Rodríguez será presentado oficialmente”, detalla ‘Caracol’, cadena de noticias colombiana.

