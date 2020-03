Gary Neville fue fiel a un único equipo en toda su carrera: Manchester United. A base de grandes actuaciones y títulos, el inglés se convirtió en uno de los ídolos de los ‘Reds Devils’ y siempre lo recuerdan con mucha alegría. Así, Neville quiso repetir sus éxitos de jugador como entrenador, pero no le resultó.

En una conversación en el podcast ‘Off Script’ de Sky Sports, Neville recordó su paso como técnico del Valencia y las frustraciones que le generó. El inglés aún no puede borrar esa etapa que él considera muy oscura. De hecho, su saldo fue relativamente regular, pero para un equipo con tanta historia como el del conjunto ‘Che’ no lo es. En 28 partidos, logró 10 victorias, 7 empates y 11 derrotas.

“No quería ir a entrenar. Además, me sentí avergonzado de utilizar un traductor, ya que me siento un buen comunicador'', cuenta. El reflejo de su trabajo en la cancha le estresaba aún más. Entonces Neville asumió autocríticas con honestidad y no pudo evitar hablar de Ernesto Valverde con cierta admiración y un poco de resentimiento. En ese entonces, Valverde dirigía al Athletic Club.

“Valverde cambió su sistema tres veces y siempre estuvo un paso por delante de mí. Sentí como si estuviera jugando conmigo, como si fuera un pequeño títere. Sentí que me estrangulaba suavemente. Me estaba torturando en términos de fútbol durante 90 minutos”, explica.

Así, Neville continuó reflexionando sobre sus errores en el equipo de Mestalla. “Mirando hacia atrás, lo último que necesitaba el Valencia era un entrenador sin experiencia y lo último que necesitaba yo era personal sin experiencia”, admitió el inglés.

La leyenda del Manchester United consideró que aún no estaba preparado para iniciar su aventura como técnico. La realidad le sorprendió. “Había estado en uno de los clubes más exitosos del mundo durante 20 años, pero rápidamente descubrí que cuando no estás preparado y te enfrentas a algo para lo que no estás cualificado, entonces recibes una bofetada. Era un extraño en una ciudad que no me esperaba'', expresó.

