Gastón Bolaños: “Mi objetivo ahora es seguir creciendo como peleador”

El peruano Gastón Bolaños se prepara para una pelea de artes marciales mixtas (MMA) del próximo 29 de setiembre en Bellator. El objetivo en esta etapa de su carrera es seguir compitiendo y no perder el paso.

—¿Pelear en tres disciplinas a la vez fue un objetivo que te habías propuesto alcanzar o surgió en el camino?

Cuando comenzamos a evaluar la posibilidad de firmar con Bellator [en el 2017], sabíamos que ellos iban a abrir un circuito de kickboxing. Lo vi como una forma de hacer una buena transición a las MMA, no tan de golpe. Fue una oportunidad que no podía dejar pasar.

—Entre los tres deportes, ¿cuál consideras tu prioridad en este momento?

Mi prioridad ahora es seguir creciendo como peleador, lograr que mi nombre crezca más. Hacer todo lo que me permita crecer en Bellator.

—Tu base es el muay thai, donde no hay lucha de piso ni ‘grappling’. ¿La transición al MMA, donde esas técnicas sí se aplican, ha sido complicada?

Sé que [las MMA] es algo totalmente distinto y siempre habrá la posibilidad de que la pelea termine en el piso, pero trabajo mucho en eso, sobre todo en mi lucha, de modo que si la pelea va al piso, pueda pararme.

—Las MMA y el kickboxing, los deportes en los que ahora tienes más continuidad, son totalmente diferentes. ¿Cuál es la clave para seguir avanzando y evitar el riesgo de estancarte?

Tú sabes que mi nivel de kickboxing es totalmente distinto al de MMA. Yo en Bellator comencé con un récord de 0–0. La transición es gradual, mis oponentes mejoran en cada pelea. No he entrado directamente a enfrentar a un luchador [olímpico] de nivel top o a un cinturón negro de jiu jitsu.

—¿Hasta cuándo tienes contrato con Bellator?

A fin de año termina el contrato. Pero todo está yendo muy bien y si hay oportunidad de firmar de nuevo, lo voy a hacer.

—Anunciaste hace varias semanas que el 29 de setiembre vuelves a pelear MMA, pero el nombre de tu rival recién se conoció ayer...

El evento será cerca de mi escuela [en San José, California] y ellos quieren que siempre esté en el card cuando eso ocurra. Es cierto que no tenía rival, pero no me importó, sé que siempre habrá alguien con quien pelear.

—En julio pasado viajaste a Roma para tu sexta pelea consecutiva en menos de 12 meses. No tomas demasiado de descanso...

No me tomo más de una semana de descanso después de las peleas. Esta es mi carrera, es lo que quiero hacer y me siento muy feliz. Me siento bendecido de poder hacerlo todos los días, estoy acostumbrado.

—¿Cuál es el objetivo en esta etapa de tu carrera?

Pelear el mayor número de veces posible y seguir ganando. Quiero que me conozcan como alguien que puede competir en cualquier arte marcial.

—En diciembre pasado ganaste un título mundial de muay thai en el evento Triumphant 2. ¿Es posible defenderlo este año?

No tengo nada planeado, pero estoy acostumbrado a pelear en tres disciplinas. Mientras más pelee en el año estaré más contento.

—¿Te dedicas a pelear y entrenar a tiempo completo o tienes alguna obligación laboral extra?

Ahora me estoy dedicando solo a pelear y también doy clases en Combat Sports Academy (CSA) unas cuantas horas a la semana.

—¿Continuarás compitiendo en peso pluma o es una posibilidad probar otra división?

Por el momento pienso pelear en peso pluma (65,7 kg), pero si se presenta la oportunidad y tiene sentido bajar de división, sí me interesaría bajar a gallo (61,2 kg).