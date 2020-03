“'Gastoncito’ era un crack. Fue, sin duda, uno de los mejores delanteros que pasaron por Universitario. Lástima que los problemas económicos del club opacaron su presencia”. Con esta frase nostálgica, el ídolo merengue Jorge Amado Nunes retrata a quien fue Gastón Maximiliano Sangoy: el ‘Toro’, que no fue Mauro Cantoro pero también se robó el corazón del hincha crema. El delantero argentino que, a pesar de su más que aceptable rendimiento en Ate, pasó sin acaparar los flashes que exigían los riquísimos antecedentes que llevaba en la mochila. En un fútbol peruano en el que sobra una mano para contar a los refuerzos extranjeros que marcan una diferencia en cada temporada, la ‘U’ tuvo en sus manos en el 2006 a un diamante en bruto. A los 35 años, ya retirado, el argentino ahora invierte su tiempo preparando asado para su familia y estudiando para ser técnico.

Gastón nació el 5 de octubre de 1984 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Aunque inició su formación en Argentinos Juniors de la Liga Paranaense, no tardó mucho en jalar las miradas de los cazatalentos de Boca Juniors. ¿La razón? Esta liga menor le empezó a quedar chica a un jovencito con un habilidad gigante para hacer goles. En la Octava División metió 17 goles, en la Séptima 16, en la Sexta 24, en la Quinta 19 y 6 en la Cuarta. Aunque este fue el tiempo en el que su carácter fuerte comenzó a traerle problemas, pues recibió varias expulsiones y por eso se ganó el apodo de ‘Loco’.

Sin embargo, dio el gran paso en su carrera al fichar por los xeneizes. Allí hizo casi todas las divisiones menores como compañero de ataque de Carlos Tevez. “Me gustaría recuperar la relación que tuvimos porque fuimos muy amigos. Además, compartimos muchas cosas, vino a Paraná un par de veces y fuimos a pescar”, dijo Sangoy años después sobre el ‘Apache’.

A los 16 años disputó el Sudamericano Sub 17 con la selección argentina y dos después debutó en la Primera de la mano del mítico Carlos Bianchi, el técnico más exitoso en la historia del club. Esto se dio el 20 de octubre del 2003, cuando la azul y oro enfrentó al Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. Ingresó a los 75 minutos en reemplazo del defensor Matías Silvestre. El equipo colombiano ganó el encuentro por 1-0. Su siguiente partido, sin saberlo, sería el último que disputaría con la camiseta boquense. Enfrentó nuevamente al Atlético Nacional, en el duelo de vuelta del certamen sudamericano y Atlético se impuso por 4-1

Después, por razones desconocidas, disputó 14 partidos en la reserva de Boca y tomó la radical decisión de hacer las maletas. ¿Su próximo destino? Nada menos que el Ajax de Ámsterdam. En condición de préstamo, Sangoy llegó a un club especialista en convertir en realidad a las jóvenes promesas del balompié mundial. El ‘Toro’ estuvo en el equipo B y allí se consagró campeón. En su paso por el club de Ámsterdam coincidió con el del entrenador Louis van Gaal, quien condujo al Barcelona, Bayern Múnich y la selección de Holanda, entre otros. Sin embargo, su máximo oponente para ganarse un lugar dentro del primer equipo fue nada menos que Ryan Babel, joven delantero holandés que luego jugó en el Liverpool y fue mundialista con su selección en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

"Más allá del idioma y de la cultura, me costó acostumbrarme al juego, todo a dos toques, mucho más rápido que en Argentina. Tardé 5 o 6 meses hasta empezar a jugar. Aunque, bueno, también es verdad que tenía competencia por el ‘9’ con un tal Ryan Babel (risas). Llevo con orgullo haber estado en aquel equipo y haber salido campeón”, reconoció el argentino en una entrevista para el diario español “La Voz de Asturias” del año pasado.

SU LLEGADA A LA 'U’

Sangoy marcó cinco tantos con los cremas en el 2006. (Foto: GEC)

Sin haberse consolidado en Holanda, Sangoy intentó incorporarse a Unión de Santa Fe de la Segunda de Argentina. Sin embargo, no pasó la prueba. Ante esto, el artillero tomó una decisión que resulta bastante curiosa: pasar de la Eredivisie al fútbol peruano. Era el 2006 y la ‘U’ buscaba reforzarse para la Copa Libertadores de dicha campaña. Se necesitaba un '9′ y el elegido fue Gastón.

En el conjunto estudiantil tuvo su debut en la Copa Libertadores (seis partidos, dos tantos), aunque el recorrido del equipo conducido por Juan Amador Sánchez fue cortísimo. Fueron eliminados al quedar últimos en el Grupo 5 integrado por Vélez, Rocha de Uruguay y Liga Universitaria de Quito. En el campeonato local, colaboró con cinco tantos para la campaña de Universitario que culminó sexto con 31 puntos. Allí también fue dirigido por el paraguayo Nunes, quien en una reciente entrevista con El Comercio aseguró que el paso del delantero por la crema siempre será bien recordado. “Así como los noventeros se acuerdan de Tomás Silva, los del 2000 en adelante seguramente no se olvidan de Gastón", contó el ‘Cenizo’.

“Con Universitario, cumplí mi otro sueño, el de jugar la Copa Libertadores de América. El partido y el gol contra Vélez y, en verdad, jugar contra un equipo de la Argentina, en una cancha argentina, fue lo mejor, muy bueno, tengo los mejores recuerdos de ello”, son las palabras de Sangoy que quedarán en la mente del fanático crema.

GOL DE SANGOY A VÉLEZ (MINUTO 1:55)

EL TROTAMUNDOS

Sangoy fue muy querido por los hinchas del Sporting de Guijón. (Foto: AP)

Sus buenos momentos con la ‘U’ le sirvieron a Gastón para subir un par de escalones y recalar en el Millonarios de Colombia. No obstante, no pudo reeditar grandes actuaciones y comenzaría un periplo por cuadros de ligas exóticas: Hapoel Ashkelon F. C. (Israel) y el Apollon Limassol (Chipre). En ambos clubes volvió a destacar (salió campeón de la Copa de Chipre en el 2010 con gol suyo) y esto le sirvió para llegar nada menos que a la Liga Española. Fue el Real Sporting de Gijón el que contrató sus servicios a cambio de un millón de euros.

El atacante argentino ganó la Copa de Chipre en el 2010. (Foto: AP)

En su primera temporada jugó 19 partidos, recibió 4 amarillas, marcó dos goles y tuvo una asistencia. Nada mal para lo que significaron sus primeros doce meses en el fútbol español. Es importante señalar que Sangoy, de 27 años en ese entonces, estuvo 14 minutos en la victoria del Sporting sobre el Real Madrid, dirigido en ese momento por José Mourinho, sin chances frente al título de la liga local y culminó con el invicto del técnico portugués que no perdía como local hacía nueve años.

“Fueron tres años inolvidables para mí. Un lugar en el que dejé muchos amigos, gente que siempre me trató muy bien y luego, un club increíble. La victoria en el Bernabéu, por todo lo exterior, por como había sido aquella semana, el conflicto con Mourinho, su récord como local, un cúmulo de cosas que lo convirtió en una victoria memorable que gracias a Dios pudimos lograr”, recordó Sangoy al medio español la “Voz de Asturias”.

Después de aquel viaje de ensueño por la ‘Liga de las Estrellas’, la carrera de Sangoy tomó un rumbo inesperado: se convirtió en un trotamundos en ligas de tercer orden. Tuvo una segunda etapa en el Apollon Limassol (Chipre), Al-Wakrah S. C. (Qatar), Arka Gdynia (Polonia), Mumbai City F. C. (India) y Nea Salamina Famagusta (Chipre). Su última parada fue el Atlético Paraná (2019), equipo que milita la Primera B y pertenece a su ciudad natal.

En la actualidad, Gastón se dedica a pasar tiempo en familia y a recuperar todos los años que le quitó el fútbol. Es papá y estudia para ser técnico de fútbol. “Luego del fútbol hay una vida, empieza una etapa nueva. Es así. La mía está acá, tranquilo, mirando al futuro”, dice el delantero argentino que en solo seis se metió en el corazón del hincha crema.

MÁS EN DT...

VIDEOS RECOMENDADOS