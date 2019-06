“La generación chilena, dorada de verdad” | OPINIÓN

“No importa cómo empieza sino cómo termina”. La frase encaja tan a la medida de Colombia que molesta, desgarra. Cómo duele esa estadística que machaca el ánimo: tras un arranque de lujo, Colombia se fue de la Copa América invicto, con tres victorias, un empate y sin goles en contra. Pocas veces, una selección despertó tanta ilusión frente a un torneo y concita tal unanimidad acerca de su valía y sus capacidades. Sin embargo, se va rumiando bronca, buscando explicaciones.

¿Por qué se fue entonces? La primera razón es bastante simple: lo sacó de la Copa un equipo superior, que le tiró encima la categoría. El cero a cero es falaz, Chile fue mejor de punta a punta. Y no es que Rueda le dio un repaso a Queiroz, sino que la generación dorada de Chile no es bañada en oro, es oro puro. La compone un grupo macizo, fuerte de la cabeza, que se la juega contra el que raye, y varios futbolistas excepcionales, de enorme compromiso con su selección, caso Vidal, Aránguiz, Medel, Alexis Sánchez, Isla, el goleador Eduardo Vargas. Y los que se suman nuevos (Pulgar, Maripán, el arquero Arias) captan el mensaje y aceptan las condiciones. Hubo una brecha individual entre Chile y Colombia, no colectiva ni de dirección técnica.

(Foto: EFE)

—Apuntan alto—



De modo que le cabe una disculpa a Colombia: lo sacó un equipo formidable, que el viernes le ganaba a cualquiera. Era una carta brava, y en el reparto le tocó a Colombia. Atención: jugando así, el equipo de Rueda puede aspirar al tricampeonato. ¡Lo que le han pegado en Chile a Reinaldo! Ahora es “el profe”, “el maestro Rueda”.

Chile tiene un mediocampo notable (Fuenzalida-Aránguiz-Pulgar-Vidal) al que se suman con frecuencia Mauricio Isla y Jean Beausejour por las bandas y Alexis Sánchez, quien baja y se muestra como auxilio. Entonces ya es una reunión de siete elementos criteriosos, con buen pie y, sobre todo, con carácter. Por eso monopoliza la pelota. De entre los siete hay dos puntos muy altos: Arturo Vidal es un jugador descomunal, un tipo que se traga la cancha él solo, un cacique que acorrala a otra selección completa, que además defiende, ataca, cabecea, llega al gol, está en la derecha, en la izquierda, abajo, arriba, interviene cuarenta, cincuenta veces por partido. Cada tanto se alude al mejor futbolista chileno de todos los tiempos y se menciona a Elías Figueroa, Marcelo Salas, Iván Zamorano, Carlos Caszely… ¿Y Vidal? Ya no tenemos dudas: Vidal está con o encima de ellos. Un monstruo, inclasificable como volante, delantero, armador, recuperador, líder, conductor. Jugador total.

El otro es Charles Aránguiz, quizá la figura de la Copa jugados cuatro partidos. Un crack, hace todo bien, dirige, distribuye, arma juego, llega a posición de gol, es inteligente, cabecea y remata con eficacia, y no decae nunca. También le sobra temperamento. La revelación de La Roja es Erick Pulgar, encargado de hacer olvidar al cerebro ausente, Marcelo Díaz. No es un niño, tiene 25 años, y ya fue campeón en la Copa América de Estados Unidos. Ahora es titular inamovible en el centro del campo. Impecable, bien plantado, no se desordena nunca, marca y distribuye bien, muestra temple y su máxima virtud es el cabezazo. Un relevo de lujo. Otro nuevo impecable: Guillermo Maripán. Zaguero fuerte, de 1,93 de estatura, impasable, de excelente juego aéreo.

Y después están Alexis, muy recuperado después de un año bajísimo en Inglaterra; Gary Medel, un guapo de esquina; el siempre cumplidor Isla por el andarivel derecho. Muchos valores positivos, ganadores, hombres de equipo. Tiene 11 jugadores de 30 a 35 años, Chile: Beausejour 35, Fuenzalida 34, Jara 33, Hernández y Vidal 32, Arias, Isla y Medel 31, Aránguiz y Alexis 30, y Vargas, que en noviembre llegará también a 30. Cuando empiece la Eliminatoria, serán casi un año más veteranos. Para empezar la clasificatoria, les da; luego no se sabe.

Los periodistas chilenos cuentan que abajo hay muy poco. Lo que suele suceder cuando una camada es tan brillante: subsiste el temor de perder calidad con los reemplazos. En todo caso, le habrán dado a Chile dos copas América y una cordillera de orgullo