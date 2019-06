Gennady Golovkin vs. Steve Rolls EN VIVO EN DIRECTO | SEGUIR AQUÍ se medirán este sábado (8:00 pm. EN VIVO ONLINE vía DAZN) en el Madison Square Garden de Nueva York y en pelea por el peso mediano.

El boxeador kazajo Gennady Golovkin volverá a subirse a un ring profesional luego de su derrota ante el púgil mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en septiembre del 2018. 'GGG' buscará enamorar nuevamente al público para demostrar que no está acabado.

Gennady Golovkin vs. Steve Rolls EN VIVO vía DAZN: batalla por el peso mediano en el Madison Square Garden.

Golovkin vs. Rolls: horarios en el mundo

Estados Unidos: 10:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 9 de junio del 2019)

Golovkin vs. Rolls: canales de transmisión

Los derechos totales de la transmisión los tiene DAZN para el mundo. Mientras que DirecTV Sports lo hará para España, parte de Europa y Latinoamérica: México, Perú, Argentina, Colombia, Chile.



Gennady Golovkin vs. Steve Rolls EN VIVO vía DAZN: batalla por el peso mediano en el Madison Square Garden. (Foto: DAZN)

Gennady Golovkin (38-1-1, 34 KO) empieza otra vez de cero. Sin ningún título del peso mediano en su poder, perdió todos los que poseía ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el púgil de kazajistán volverá a subir a un ring profesional desde que cayó en setiembre del 2018.

Provisto de un nuevo entrenador, terminó su relación con el mexicano Abel Sánchez, Gennady Golovkin buscará noquear al canadiense Steve Rolls este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Hay muchas cosas en juego, es mi primera pelea con DAZN, estaré de vuelta en el Madison Square Garden que es como mi segunda casa y será mi primera pelea con Johnathon Banks como entrenador después de un tiempo fuera, es mi regreso y quiero mostrarles que no estoy acabado", señaló Golovkin.

Gennady Golovkin vs. Steve Rolls EN VIVO vía DAZN: batalla por el peso mediano en el Madison Square Garden. (Foto: AFP)

Con un reciente contrato firmado con DAZN, Golovkin tiene que sostener seis batallas para la señal internacional y, en ese proceso, recuperar su mejor forma para recuperar sus cinturones del peso mediano.

Pero Steve Rolls (19-0, 10 KO) también tiene hambre de gloria. El boxeador canadiense irrumpe en el escenario mundial con un invicto de 19 peleas y 10 nocauts. Sin nombres muy aclamados en su récord de victorias, espera derrotar a Gennady Golovkin para reclamar el sitio que sus puños anhelan: tentar un título mundial.

Golovkin vs. Rolls: cartelera completa de las peleas

Gennady Golovkin vs. Steve Rolls - Peso supermedio

Ali Akhmedov vs. Marcus McDaniel - Peso supermedio

Brian Ceballo vs. Bakhtiyar Eyubov - Peso wélter

Charles Conwell vs. Courtney Pennington - Peso superwélter

Israil Madimov vs. Norberto Gonzalez - Peso superwélter

Nikita Ababiy vs. ‘Rival por confirmar’ - Peso mediano