“Nuestra intención es hacer que el Perú se acerque al éxito”, fue la frase del argentino Carlos Picerni en su presentación como jefe de la unidad técnica de menores, el 8 de enero de 2004. Cerca a él se encontraba una serie de compatriotas con, entre otros, Gerardo Ameli. Él había sido designado instructor y coordinador del proyecto Videna, que era formar a las selecciones Sub 17 y Sub 15. El contrato era por tres años. Estaba ubicado al final de la mesa con una camisa negra.

Como es usual en nuestro fútbol, este comando técnico no cumplió su tiempo de trabajo, pues Manuel Burga los despidió luego del desastre que fue el Sudamericano Sub 20 de enero 2007. Con cero puntos, Perú se despidió de manera bochornosa. A esto se suma la eliminación en primera fase en el Mundial Sub 17 de 2005, que se jugó en nuestro país. De coincidencia, dos meses después los ‘Jotitas’ clasificaron a la Copa del Mundo.

En ese lapso, Gerardo Ameli buscó chicos en provincias. Incluso, tuvo un altercado con la periodista Rebeca Ampa en Manizales en el Sudamericano Sub 20 de hace quince años. “Algunos jugadores lloraban y en ese momento me piden que haga retirar a la periodista del camerín, que sin permiso había ingresado. Se resiste. Ahora, si la señorita piensa que le falté el respeto, pido disculpas, pero yo tengo mi conciencia tranquila”, se defendió.

- CLUBES -

Al año siguiente, llegó por el mismo cargo a Sporting Cristal. Allí, recomendó al representante argentino Fabián Soldini (quien en su momento manejó a Lionel Messi) a manejar el destino de Joazhiño Arroé. Lo llevó seis meses a Estudiantes de La Plata para luego, a sus quince años, fiche por el Siena de Italia. El mismo ‘Joa’ ha contado esta historia varias veces.

Gerardo Ameli (de fondo) durante el Mundial Sub 17 de Perú 2005. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

No solo eso. Gerardo Ameli vio a Yoshimar Yotún en un torneo de la ADFP con el club Real y lo llevó a vivir a La Florida. Dejó Sporting Cristal en 2007 por temas familiares y tuvo algunos contactos en el Perú, como ser coordinador general deportivo de las Escuelas de Boca Juniors. Eso sí, ya con paso por Europa y su país, siempre coordinando en divisiones menores, regresó a nuestra tierra gracias a un flamante campeón de la Copa Perú.

Cuando ya se alistaba por recibir el año 2017, Sport Rosario, con nombre de su ciudad de nacimiento en Argentina, lo contactó. Así, el 4 de febrero hacía su estreno como entrenador de Primera División. Por cosas de la vida, fue ante Ayacucho FC, con un triunfo por 1-0. Pablo Lavandeira anotó el único gol. En el Torneo de Verano quedó segundo en su grupo, a tres puntos del líder Melgar.

A finales de ese campeonato, en mayo de 2018, una disputa con los directivos generó su renuncia. Ahí mismo, Deportivo Municipal lo contrató para el Apertura y Clausura. A falta de tres fechas, decidió salir de allí por, como mencionó el mismo club “un hecho extradeportivo intimidatorio muy grave”. Ameli había recibidos amenazas con armas de fuego.

- CHILE Y DE REGRESO -

“Estoy muy orgulloso de conducir este grupo de jugadores”, fue una de las tantas frases de Gerardo Ameli como entrenador del Antofagaste chileno. Más allá de un buen inicio, su primera experiencia en la máxima categoría de otro país fue de más a menos, ya que logró una campaña histórica en 2018, clasificando a los albicelestes a la Copa Sudamericana, pero fue cesado del cargo el 18 de mayo del año siguiente.

Gerardo Ameli tomo relevo de Pablo Bengoechea como entrenador campeón de la Fase 2, antes llamado Torneo Clausura. Gerardo Ameli suma 29 partidos al mando de Ayacucho FC. (Foto: Edson Ochoa Luján / Prensa Ayacucho FC)

En setiembre llegó a UTC para reemplazar a Franco Navarro. Era la peor campaña de los cajamarquinos desde su regreso a Primera, que peleaba por no descender a la Liga 2. Gerardo Ameli los salvó, aún así se fue a Ayacucho FC en verano de 2020. Lo primero que hizo fue fichar a Jorge Murrugarra, el futbolista que más lo convenció en su paso por el norte del país. También pidió el préstamo de Fabio Rojas, tal como había sucedido ese año.

No solo eso, Ameli llegó con hasta doce refuerzos más, desde el arco con Ángel Zamudio, quien había bajado con Unión Comercio hasta Joao Villamarín en la delantera. En la Fase 1 peleó hasta donde pudo, pero ya en el segundo torneo corto del año pudo mantener una buena racha y quedarse con el título. Era su primer gran logro en quince años desde la primera vez que pisó suelo peruano, tres como director técnico principal. Hoy, está a cuatro choques de dar la vuelta olímpica en la máxima categoría. Su capacidad no es ningún secreto y solo queda ver si tocará la gloria este 2020.