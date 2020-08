Han pasado 10 años desde que Alianza Lima sufrió la polémica eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final contra la Universidad de Chile, pero este hecho se recuerda como si hubiera sido ayer. Este lunes, Gerardo Pelusso rememoró aquel episodio para responder una crítica de George Forsyth.

Hace unos meses, Forsyth, actual alcalde del distrito de La Victoria, declaró que Pelusso “paraba en la piscina y Viera era el DT”, tras el campeonato de Alianza Lima en el 2006. Ante ello, el extécnico blanquiazul, respondió la afirmación del exportero en una entrevista con el semanario Azul y Blanco.

“No me voy a poner a discutir con un político, yo discuto con futbolistas, no con políticos. Lo que pasa es que él obviamente tenía una relación más cercana con Mario Viera porque era quien preparaba a los arqueros. A Forsyth todavía le duele que lo dejamos eliminados en Santiago, ese es el problema”, dijo Pelusso, que fue técnico de la U. de Chile en aquel 2010.

Sobre las constantes críticas que apuntaron hacia persona desde ese entonces, además de la antipatía de los hinchas blanquiazules, Pelusso sostuvo que la culpa fue del entonces presidente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, quien le responsabilizó de la polémica eliminación.

“El presidente de ese entonces de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, cuando volvió al Perú me crucificó, me hizo responsable de todo, de alguna manera para cubrirse que había quedado eliminado. Yo no le puse un revolver en la cabeza a nadie. Estaba al lado del asistente, fui y le reclamé. Qué querían que haga que lo aplauda”, señaló.

- El interés por Jean Ferrari -

En declaraciones con Azul y Blanco, Gerardo Pelusso también confesó que le hubiera gustado contar con Jean Ferrari en su plantel cuando dirigía a Alianza Lima. Sin embargo, la identificación del exfutbolista con Universitario fue uno de los factores que impidió el traspaso.

“En un momento dado pregunté por él. Estábamos buscando un jugador de esas características. Creo que la identificación de él con la ‘U', hizo que las decisiones no sigan adelante. Los hinchas de Alianza tampoco lo aceptaban. Pero sí tuve interés por ese jugador, me gustaba como jugaba Jean Ferrari”, manifestó Pelusso.

