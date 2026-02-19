Por Redacción EC

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

Gerenta de marketing de AVA sobre el Volley Sunfest: “Esperamos motivar a las personas a mantenerse activas y generar experiencias positivas alrededor del deporte”
DT

Gerenta de marketing de AVA sobre el Volley Sunfest: “Esperamos motivar a las personas a mantenerse activas y generar experiencias positivas alrededor del deporte”

David Trezeguet y un Mundial donde “las sorpresas existen”: Campeón del Mundo fue la estrella del Trophy Tour en Sudamérica
Fútbol mundial

David Trezeguet y un Mundial donde “las sorpresas existen”: Campeón del Mundo fue la estrella del Trophy Tour en Sudamérica

Jesús Pinedo, peleador peruano de MMA: “Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”
ECData

Jesús Pinedo, peleador peruano de MMA: “Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”

Ñol Solano: “No te valoran. Lo he comentado, por eso me ha costado que en Federación me corten la cabeza”
Fútbol peruano

Ñol Solano: “No te valoran. Lo he comentado, por eso me ha costado que en Federación me corten la cabeza”