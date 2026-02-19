Gerenta de marketing de AVA sobre el Volley Sunfest: “Esperamos motivar a las personas a mantenerse activas y generar experiencias positivas alrededor del deporte”

Bastante expectativa genera la primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, torneo de vóley que se realizará en formato full day este sábado 21 de febrero. La cita deportiva tendrá como escenario la playa Sol y Mar del distrito de Asia, desde las 10:00 mañana.

El campeonato de vóley contará con distintas particularidades, como algunas reglas especiales, con la intención de hacer más dinámicos y divertidos los partidos. Con la llegada de este certamen veraniego, también se busca ofrecer una propuesta novedosa para los amantes de este deporte y los aficionados.

Para conocer más detalles acerca del Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, iniciativa que intenta promover el deporte y el talento, así como fortalecer los lazos comunitarios y recreativos aprovechando la temporada de verano, conversamos con Rossana Jáuregui Fung, gerenta de marketing de AVA.

−¿Qué significado tiene para AVA la primera edición del Volley Sunfest?

Para AVA, este evento significa conectar con las personas de la comunidad de Asia y de Lima en general, más allá de nuestro servicio diario. Es una oportunidad para mostrar quiénes somos: una marca cercana, activa y con energía. Creemos que estos espacios nos permiten estar presentes en la comunidad a través del deporte y el disfrute, especialmente en una de las mejores épocas del año.

−¿Cuáles fueron los motivos por los que decidieron unirse a este evento?

Siempre hemos apoyado el deporte y a la comunidad en general, pero aún no nos habíamos acercado al vóley, un deporte que le ha dado tantos logros y alegrías al Perú. Además, contamos con una linda alianza con El Comercio, lo que hace que este tipo de iniciativas fluyan de manera muy natural.

Buscamos involucrarnos en acciones que generen bienestar y entretenimiento para las familias, más allá de la visibilidad de marca.

−¿Por qué elegir participar en un evento de vóley?

El vóley es un deporte muy querido en el Perú y destaca por promover el trabajo en equipo y la disciplina, valores con los que AVA se identifica y que buscamos reforzar a través de nuestras acciones.

−¿Cuáles son las expectativas que tienen con el AVA Volley Sunfest?

Esperamos que se convierta en un referente del verano y que los participantes vivan una experiencia memorable. Más allá de lo competitivo, buscamos promover integración, entretenimiento y una conexión cercana con la marca.

−¿Cómo se alinea este torneo con la visión, valores e identidad de AVA?

AVA es una marca asociada al movimiento, la energía y la cercanía con las personas. Este torneo refleja dinamismo, comunidad y experiencias compartidas, valores que forman parte de nuestra identidad.

Rossana Jáuregui contó que la marca está comprometida con el apoyo al deporte y la comunidad. (Foto: AVA)

−El AVA Volley Sunfest está organizado en alianza con El Comercio e INYOGO. ¿Qué representa para la marca este tipo de colaboraciones?

Las alianzas estratégicas permiten potenciar el alcance y la calidad de los proyectos. Trabajar junto a organizaciones con trayectoria como El Comercio e INYOGO aporta profesionalismo, visibilidad y confianza. Creemos en la colaboración como motor para desarrollar iniciativas más sólidas y de mayor impacto.

−⁠¿Qué impacto esperan tenga el torneo en los participantes, en la comunidad y en sus clientes?

Esperamos un impacto principalmente social: motivar a las personas a mantenerse activas y generar experiencias positivas alrededor del deporte.

Para AVA, estos eventos son clave para crear comunidad y construir espacios donde la gente realmente quiera estar. Más que un torneo, buscamos un punto de encuentro que conecte a las personas con la marca de manera natural.

−¿Qué mensaje buscan transmitir a los participantes, espectadores y clientes con el AVA Volley Sunfest?

Que el movimiento nos une. Queremos mostrar que AVA está presente no solo en la ruta, sino también en momentos de deporte, disfrute y comunidad, acompañando de forma cercana el estilo de vida de las personas.

