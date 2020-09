Germán Leguía es una voz autorizada para hablar de la selección peruana. Se colocó la blanquirroja para el Mundial de Argentina 1978 y España 1982. Hoy, alejado de todo el ámbito deportivo, nos ha brindado su postura acerca del arranque de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, donde el equipo de Ricardo Gareca debuta de visita ante Paraguay y recibe a Brasil, el 8 y 13 de octubre, respectivamente. El panorama para Leguía es complicado, pero no pierde la fe en lo que pueda realizar el “Tigre”. Además, agregó que sigue a la espera de un adecuado desarrollo del fútbol peruano, habló de las indisciplinas de los futbolistas en el medio local y no pudo olvidar a su gran amor, Universitario de Deportes, líder del Torneo Apertura.

-¿Cómo analiza que la selección peruana afronte el próximo mes las Eliminatorias en una situación atípica?

No ha habido fútbol durante mucho tiempo debido al coronavirus. En los últimos dos meses algunos jugadores, en especial los que militan en el exterior, han empezado a jugar con sus respectivos clubes. A esto se suma que hay una serie de lesionados como Paolo Guerrero o Edison Flores. Por otro lado, el campeonato nacional está por cumplir recién su sexta jornada consecutiva y creo que no se puede confiar mucho en este universo de jugadores. Para mí, este inicio de Eliminatorias va a ser bastante complicado porque los futbolistas llegarán con un mínimo roce de competencia. Por ejemplo, Brasil, uno de nuestros rivales en esta fecha doble, tiene una gran cantidad de jugadores para suplir. Además, ellos sí han estado en actividad, porque las ligas europeas se reiniciaron entre mayo y junio. En cambio, los países donde están jugando los peruanos tuvieron que esperar hasta agosto para volver a competir. Al final, se va a tener que confiar en los chicos que han aparecido no sé de dónde, pero que juegan en México (Santiago Ormeño de Puebla) y Brasil (Fernando Pacheco de Fluminense). Creo que Ricardo (Gareca) tiene un ángel que lo apoya de esa manera. Ahora, volviendo al ámbito local, todos los centrodelanteros que destacan son extranjeros y sucede lo mismo tanto con los extremos como con los volantes.

-¿Por qué no apostar por nuevos jugadores para esta Eliminatoria? ¿Por falta de jerarquía internacional?

Sí. Por ejemplo, en Copa Libertadores, Alianza Lima debió ganarle a un equipo que sobre el papel es inferior (Estudiantes de Mérida), sin ofender a este equipo. En la misma situación se encuentra Binacional, que es el último campeón nacional del fútbol peruano, pero que no pasa nada a nivel internacional. En realidad, a casi todos los equipos nacionales los eliminan rápidamente de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Esas cosas a veces te hacen pensar y decir ¿qué pasará si esos jugadores afrontan un certamen más complicado como las Eliminatorias? Ahora, la mayoría de equipos nacionales cuenta con una columna vertebral de extranjeros como en Universitario, donde aparecen Federico Alonso, Luis Urruti, Alberto Quintero y Jonathan Dos Santos. En Sporting Cristal también sucede lo mismo, cuenta con una base de jugadores foráneos. Ahora, el otro aspecto que tenemos en contra es que hay futbolistas que superan los 30 años, que no se encuentran en su mejor nivel y convocarlos a la selección creo que no es lo adecuado. Ojalá que no haya problemas con el traslado de los seleccionados que militan afuera porque eso sí complicaría más nuestra situación.

-De contar Gareca con su mejores jugadores, ¿proyectas a Perú con puntos tras esta primera fecha doble?

Es bastante complicado, muy bravo. Sinceramente, los convocados llegarán con pocos partidos. Una vez más, Ricardo tendrá que hacer malabares como aquella vez cuando separó a muchos jugadores y apostó por Flores, Raúl Ruidíaz, Anderson Santamaría. Vamos a tener que volver a confiar en la magia del estratega, pero esa no es una buena opción. Ya asistimos a un Mundial (Rusia 2018) y más allá de la pandemia, ya debería haber un recambio generacional en determinados puestos. Esos jugadores realizaron una extraordinaria campaña, pero tampoco pudieron llegar a las ligas más importantes del mundo. Nuestros seleccionados están en Arabia Saudita o Turquía. Realmente no lo entiendo. ¿Son los empresarios o los jugadores? Contamos con algunos valores de mediana edad como Pedro Aquino o el mismo Renato Tapia (ambos de 25 años), pero el fútbol peruano ya debería haber empezado a desarrollarse, a crecer. En otros deportes se ha visto eso. En el surf, Sofía Mulanovich fue campeona mundial (2004) y un año después empezaron a salir una tropa de surfers nacionales que hasta el día de hoy dejan en alto al Perú en campeonatos internacionales. No sé por qué en el fútbol no pasa lo mismo. Acá han traído entrenadores de todo los rincones del planeta, pero si observamos la selección argentina, en casi todos los procesos han sido dirigidos por técnicos locales porque tienen una misma idea. Por eso creo que Gareca debería tener una reunión con los 20 directores técnicos del campeonato nacional para que trabajen bajo un mismo objetivo porque hay equipos que juegan con los once en propio campo, otros que aplican el fuera de juego y demás características. Si los juntas en una selección, no sabes cómo van a jugar cada uno.

-¿La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes no son las principales organizaciones a trabajar por el crecimiento del fútbol?

Por supuesto. Es un trabajo en conjunto, pero desde mi punto de vista no se está manejando correctamente. Ahora todo el mundo está preocupado por la Bolsa de Minutos, observan los números y si les falta recién optan por colocar a los jugadores. Eso es increíble. Antes, en mi época, no se necesitaba de la Bolsa, los clubes sacaban jugadores, no era una obligación, el mismo talento de los juveniles los llevaba a debutar o consolidarse en el primer equipo. Además, llegaban extranjeros con un gran recorrido en Copa Libertadores o hasta en sus propias selecciones. Pero, ahora traen jugadores que juegan bien en nuestra liga, se van al exterior y regresan otra vez aquí porque no rindieron. Perú recoge a todos, entrenadores, jugadores. Hay jugadores del extranjero que vienen al Perú, se hacen famosos acá y los equipos dejan de lado a los chicos. Eso no está bien, esa situación no nos permite crecer. Ahora la FPF debería colocar requisitos para que no venga cualquier técnico y que los futbolistas que fichen por los clubes también presenten un recorrido o logros importantes que sirva como una imagen a seguir para los más jóvenes. Necesitamos reglamentos para levantar nuestro fútbol. Hay que ser sinceros, vemos entrenadores en Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Uruguay. No, nos dejan. En cuanto a los futbolistas, viajan y tienen que luchar el doble porque los colocan en la reserva o en la filial del club.

Durante esta crisis sanitaria se han visto más de cinco casos de indisciplina en el medio local, ¿ese también puede ser un factor que nos impide crecer?

Sí y por eso no llegamos a ningún lado porque en otros lugares del mundo dicen “peruanos…no”. Prefieren llevarse un chileno o un ecuatoriano. Eso también es un tema dirigencial. En el Perú haces un escándalo y siempre tienes equipo. Los clubes identifican a un futbolista con pésima conducta o malos hábitos, pero siguen cubriéndolo y no toman decisiones drásticas hasta que esos actos se hagan público en televisión. Es una lástima todo esto. Se debería seguir el ejemplo de Ricardo (Gareca), que borró a algunos jugadores por indisciplina y colocó a otros. Esa es una decisión correcta en todo sentido y cuando los volvió a convocar, esos personajes ya no volvieron a repetir este tipo de actuaciones. Ya saben que hay normas de convivencia y que existe un objetivo. Eso deberían trabajar todos los equipos profesionales.

-Cambiando de tema y tocando uno que seguramente te generará alegría por su gran momento deportivo, ¿cómo ves a Universitario en la Liga 1?

Creo que Gregorio Pérez hizo un extraordinario trabajo con el equipo y los jugadores que llegaron junto a él, con una gran gestión de Jean (Ferrari), marcan la diferencia. Dos Santos, Urruti y Alonso están mostrando un gran nivel. La ‘U’ conserva la idea de juego de Gregorio, el de un equipo uruguayo. Creo que debieron mantener al entrenador, pero me alegro que el equipo esté caminando firme. Yo soy hincha de Universitario a muerte, he tenido la suerte de defender esa camiseta y eso es toda mi vida. Mi familia es la ‘U’.

-¿Confías en que Ángel Comizzo pueda darle a la ‘U’ el título nacional que buscan desde hace siete años?

No sé qué decirte porque cuando él (Comizzo) llegó, intentó mandar al banco de suplentes a los jugadores que habían llegado con Gregorio. No le ligó ah. Por ejemplo, Dos Santos estuvo sentado en los primeros partidos y lo empezaron a criticar. Es una persona que está buscando traer sus jugadores, lo ha hecho anteriormente. No está peleado con los refuerzos, pero no le gusta mucho. Él es terco a muerte. De repente sigue en la punta del campeonato y se da el lujo de sentar a uno a otro. Espero que se dé cuenta que los necesita porque de no hacerlo, la gente volverá a criticarlo. Los hinchas lo tienen en la mira. Sino toca el esquema para nada, si lo deja como está, ese equipo camina solo y llegará a la final por el título nacional. Ya tiene un padrón de juego, el del profesor Pérez. Antes de su partida yo dije que tenía pinta de campeón y espero que se concrete.

-¿Jonathan Dos Santos es el mejor jugador de este Universitario?

Es un excelente jugador. Ha venido alguien que es diferente. Va a ser muy complicado que se quede y es un futbolista que tiene mucho más por dar. No es como el argentino Germán Denis que llegó en el tramo final de su carrera. Dos Santos tiene para rato y espero que los jóvenes estén aprendiendo de él. Esa es el objetivo. Si uno no tiene muchos jugadores nacionales como referentes, pues se debe ver como ejemplo a los extranjeros y este uruguayo es uno de ellos.

¿Y qué referencia tienes sobre EmbajadUr Crema?

¿Pagar la deuda con una colecta? Quieren cancelar los pasivos laborales del club que deben ser 5 millones. De repente lo hacen, pero por encima de todo eso está Gremco y la SUNAT. Ahora, ellos nunca hablan nada de Gremco, habría que preguntarles con quién han armado alianzas o con ninguno. Ojo que cuando iniciaron este proyecto había una persona allegada a Gremco, al final informaron que no, pero sigue trabajando en el proyecto con Rainer Torres. Habría que preguntarle cuál es su idea. Le han pagado a trabajadores, me parece bien, pero hay mucha gente que está aportando y están ajustados por la terrible situación que pasa el país. Ahora, yo me pregunto, cuando se oficialicen los pagos, el que se sienta en la mesa es Rainer y los que pusieron la plata no. ¿Quieren luchar para recuperar al club? Enfréntese a Gremco, algo que nunca han hecho y que sí realicé junto al (José Luis) ‘Puma’ Carranza. Luego deben ir contra la SUNAT, pero eso no se está viendo. Además, yo se lo dije a Aldo Miyashiro, quien fue el que dio a conocer la idea, que es bastante peligroso que te depositen plata a tu cuenta porque tienes que justificar, emitir recibos y pagar tributos. No sé cómo terminará todo esto. La idea que deberían trabajar todos los interesados en recuperar al equipo es sacar a Gremco y comprar la deuda a SUNAT con todos los socios, que vuelvan a ser accionistas. Así se maneja un club como antes, con un gerente y un presidente.

