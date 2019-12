El respeto por el rival no es algo que caracterice a los boxeadores de la empresa pugilística Mayweather Promotions. Luego de que Adrien Broner y Floyd Mayweather Jr., buques insignias de la multinacional, casi siempre terminaban desatando espectáculos agresivos durante los pesajes, el último alumno de ‘Money’ se ha graduado en este ítem: llegó tarde al pesaje, estaba excedido en kilos y por poco desata una batalla campal.

Gervonta Davis, una de las joyas más brillosas de Mayweather Promotions, tiene pactada una lucha ante el cubano Yuriorkis Gamboa por el título vacante del peso ligero AMB. El chico de 25 años de Baltimore, Maryland se presentó tarde al pesaje oficial y estaba excedido el peso.

Tras protestar, y no disculparse por la demora, salió blindado por su equipo para perder los gramos extras. Luego de correr, ingresar al sauna y hacer algo de ejercicio, Davis dio el peso y estuvo listo para la pelea de este sábado en el State Farm Arena de Atlanta. Pero el show aún no había terminado.

Durante el careo oficial, Gervonta Davis y Yuriorkis Gamboa se pusieron frente a frente. Sin mediar palabra, parpadear o bajar la mirada, los boxeadores se quedaron estáticos uno frente al otro. Luego, cuando pasó un tiempo prudente y las fotos estaban terminadas, la tensión bajó; pero, Davis, decidió subirla de nuevo empujando a Gamboa. Los equipos de ambos púgiles intervinieron mientras todos se empujaban e insultaban.

Gervonta Davis vs. Yuriorkis Gamboa | La pelea

“He estado en el gimnasio, he estado entrenando y he estado obteniendo el peso. Creo que eso jugó un factor en mí. Me mantengo alejado de los problemas fuera del ring, enfocado en lo que está delante de mí y esa es mi carrera en el boxeo”, comentó Gervonta Davis en declaraciones recogidas por ESPN.

“La presencia de Dios es la única que determina cuándo mi carrera deportiva se termina. No cuando el público lo diga. Mucho tiene que ver con no perder la concentración ni la pasión por este deporte. Ya es mucho tiempo, pero seguimos aquí’‘, comentó Gamboa para ‘El Nuevo Herald’ de Miami.

Gervonta Davis (22-0, 21 KOs) enfrenta a Yuriorkis Gamboa (30-2, 18 KOs) por el título ligero de la AMB. Además, Jean Pascal (34-6-1, 20 KOs) defiende su título semipesado ante Badou Jack (22-2, 13 KOs). Desde el Farm Arena, en Atlanta.