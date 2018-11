Gimnasia y Esgrima La Plata vs. San Martín de San Juan EN VIVO: chocarán este miércoles (3:10 pm. EN VIVO ONLINE vía TyC Sports) en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la jornada 13° de la Superliga Argentina.

Mirando la tabla de promedios para evitar el descenso, El Lobo vs. el Verdinegro se enfrentan en un duelo clave para ambos que ven el triunfo como obligación. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Superliga Argentina.

Gimnasia y Esgrima vs. San Martín de San Juan juegan un duelo crucial para ambos cuadros en su intento por salir de la incómoda posición en la tabla de promedios donde el Verdinegro marcha en el puesto 23 (descenso directo) y el Lobo en el puesto 21 (por ahora se está salvando), pero sin olvidar que los sanjuaninos tienen dos partidos pendientes que, en caso el resultado de este partido sea positivo ante los de Pedro Troglio, podría catapultarlos a zona de permanencia.

En San Martín de San Juan no habría mayores variantes en el once titular que viene de caer ante el otro San Martín, el de Tucumán. Fue la tercera derrota consecutiva del equipo de Rubén Forestello que, en lo que va de la Superliga 2018-19 solo ha ganado dos partidos de los 10 disputados.

Diferente es la situación para Pedro Troglio que no contará con dos elementos importantes: Lorenzo Faravelli sufrió un desgarro en la última semana y quedó descartado para este trascendental colegio, mientras que el venezolano Jan Carlos Hurtado no llegó a tiempo a los trabajos, luego de presentarse a la selección sub 20 de su país, y quedó desconvocado para el duelo en La Plata.

Gimnasia y Esgrima vs. San Martín de San Juan: alineaciones probables



Gimnasia y Esgrima: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzao Piovi y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Fabián Rinaudo, Juan Cataldi y Matías Gómez; Horacio Tijanovich, Santiago Silva.



San Martín de San Juan: Luis Ardente; Facundo Erpen, Juan Mattia, Arián Pucheta, Federico Milo; Matías Fissore, Marcos Gelabert, Francisco Grahl, Gustavo Villarruel; Claudio Mosca Pablo Palacios.