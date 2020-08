El tan esperado, por muchos, regreso del fútbol peruano apenas duró los 90 minutos del Universitario vs. Cantolao el pasado viernes. Los lamentables hechos que protagonizaron algunos hinchas cremas en las fueras del Estadio Nacional, en plena pandemia, fue el detonante que motivó la suspensión del resto de la fecha 7 de la Liga 1.

Dicha suspensión se realizó de manera indefinida y, pese a que muchos se oponen al regreso del torneo, este podría tener una primera y última oportunidad. Tras analizar y debatir la situación en los últimos días, la Liga 1 podría volver a la acción este fin de semana, así lo dio a entender Giovany Rocío, miembro de la comisión legal de fútbol de la FPF en declaraciones con Deporcast.

“La FPF se ha reunido con el primer ministro, Walter Martos, con presidencia, con la PNP, y con los clubes involucrados. También se han mantenido conversaciones con la CONMEBOL, porque los protocolos que se están cumpliendo en la Liga 1 son los del Ministerio de Salud, pero también hay protocolos FIFA”, empezó el abogado en la entrevista del diario Depor.

De esta manera, según lo asegura Rocío, ya todas las autoridades correspondientes están negociando para que esta vez la vuelta del fútbol peruano no sea un hecho para lamentar, sino todo lo contrario. De hecho, la reanudación de la Liga 1 se podría anunciar en las próximas horas.

“Esta semana se estaría reiniciando la Liga 1. Es probable que el lunes o martes se esté anunciando el reinicio del campeonato o quizá se establezca una semana más de para. Aún estamos en manos de las autoridades, pero todo va bien encaminado”, indicó Giovany Rocío.

Eso sí, el abogado de la FPF aseguró que ya no habrán más oportunidades. De volver a repetirse los mismos actos indignantes que en la previa del Universitario vs. Cantolao, el país se quedará sin fútbol hasta que concluya el estado de emergencia.

“Se ha hecho un llamado a los jefes de barra de los tres o cuatro principales equipos que hay en Lima para que simplemente entiendan que si quieren que esto continúe y el fútbol se vuelva a jugar, no puede haber ningún hecho parecido ya que simplemente el campeonato no se volvería a jugar. Si una barra vuelve a propiciar alguno de esos lamentables acontecimientos, ya no creo que exista una segunda oportunidad para la Liga 1″, sentenció.

