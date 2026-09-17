Montevideo City Torque se ilusiona luego de ponerse arriba en el marcador gracias al gol de Salomón Rodríguez, que anota el 1-0 ante Cienciano, por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
TE PUEDE INTERESAR
- EN VIVO | Flamengo-Independiente del Valle por partido de vuelta por Copa Libertadores
- DGO y DIRECTV EN VIVO GRATIS - vuelta, Cienciano-Torque por 4tos de final de Copa Sudamericana
- ESPN EN VIVO GRATIS - vuelta, Cienciano-Torque por 4tos de final de Copa Sudamericana
- Dónde ver partido de vuelta, Cienciano vs Torque EN VIVO y ONLINE por Copa Sudamericana?
- ¿En qué canal transmiten partido de vuelta, Cienciano vs Torque EN VIVO y ONLINE por Copa Sudamericana?
Seguir temas