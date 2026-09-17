El uruguayo Salómon Rodríguez celebra tras anotar el 1-0 a favor de Montevideo City Torque ante Cienciano, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. (Captura de X @SC_ESPN)
El uruguayo Salómon Rodríguez celebra tras anotar el 1-0 a favor de Montevideo City Torque ante Cienciano, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. (Captura de X @SC_ESPN)
Por Redacción EC

Montevideo City Torque se ilusiona luego de ponerse arriba en el marcador gracias al gol de Salomón Rodríguez, que anota el 1-0 ante Cienciano, por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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