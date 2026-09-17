Montevideo City Torque se ilusiona luego de ponerse arriba en el marcador gracias al gol de Salomón Rodríguez, que anota el 1-0 ante Cienciano, por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

¡¡SUEÑA EL EQUIPO DE MARCELO MÉNDEZ!! Salomón Rodríguez no perdonó dentro del área y firmó el 1-0 (1-2 global) de City Torque vs. Cienciano.



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Todo nació de un centro al corazón del área del ‘Papá’, que aunque Santiago Arias intentó arrebatar de la posición rival, terminó en los pies del ‘9′ uruguayo.

Rodríguez decidió probar suerte con un disparo al arco de Ítalo Espinoza y, aunque el golero tocó el balón de manera poco firme, nada pudo hacer para que el esférico termine en el fondo de sus redes.

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